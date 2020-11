Răzvan Biriş, directorul Crucii Roşii Sibiu, a postat un mesaj dur pentru cei care nu respectă regulile impuse de autorităţi pentru limitarea cazurilor de coronavirus.

Redăm mesajul integral postat pe pagina sa de Facebook:

” Întrebarea mea este este DE CE?

De ce, române? De ce nu te poți abține, deși vezi ce e în jurul nostru, peste tot în lume? Mureai fără nuntă, fără botez cu sute de persoane, jumate băgate pe șustache, să forțezi regula? Mureai dacă săreai un an și nu postai toaletele lucioase de la ziua ta, stând bot în bot la pahar, să ți se vadă botoxu? Mureai dacă nu urlai celebrul tău uuuuu cu șampania pe la petreceri fără rost și mai ales fără discernământ? Te-ai bronzat, ai poze în primul rând pe șezlong la Mamaia? Câte laicuri ai îngurgitat? Te simți inteligent(ă) că i-ai fentat pe „ăștia de ne tot închide” și tot și mai tras un chef pe la pensiuni? Nu, tu ești în putere și nu ai murit. Dar ai pe conștiință 7.273 de decese până ieri. And counting… Plus atâția rămași cu sechele, plus personal medical la pământ, epuizat, plus afaceri distruse. De tine, inteligentule/ inteligento (da, fără cratimă, închipuie-ți)! Tu, care ai învățat să distribui statistici irelevante, că ai auzit că se moare și de altceva, tu care ai aflat de fapt ce se dorește la nivel mondial, tu, care nu crezi în treaba asta până nu ajungi cu masca de oxigen pe față!

Atât ai fost rugat, române, să te gândești și la alții, mai slabi și mai vulnerabili ca tine. Să asculți niște amărâți de experți, cercetători, medici, să arăți compasiune și decență.

Sus paharul, ființă superioară ce ești! Ai învins, ești tare! Să fii sănătos!”