Dimineață nefastă pentru doi maramureșeni din satul Tulghieș, comuna Mireșu Mare. Oamenii și-au distrus autoturismele în urma unor lucrări pe ulițele satului, care au fost lăsate de izbeliște. Unul dintre aceștia își ducea fetița la grădiniță, când a nimerit cu autoturismul într-o groapă din care nu a mai putut ieși. Este realitatea dură dar și tristă dintr-un sat care aparține de comuna în care primarul ”s-a născut pentru a fi primar”!



”Era acoperită cu apă și nu mi-am dat seama că este chiar așa de adâncă. Cei de la drumuri erau în zonă și m-au tractat afară din groapă. Bara din față a mașinii este distrusă. Fetița era în mașina. De acolo am mers direct la Primărie și am reclamat ce s-a întâmplat. Primarul era plecat la București așa că am discutat cu viceprimarul. Acesta l-a luat la rost pe consilierul din satul nostru care nu a semnalat problema pentru a fi rezolvată.

În câteva ore în zonă a fost trimisă o mașină cu pietriș iar groapa a fost astupată. De altfel, acolo am aflat că un alt consătean a pățit același lucru. Pe altă uliță au adus piatră au aruncat-o acolo și nu au tasat-o. Pur și simplu te poartă dintr-o parte abia abia poti controla mașina” ne-a povestit localnicul.