“Nu oricine zice Doamne, Doamne va intra în Împărăția Cerurilor!”

Zilele acestea am asistat la nenumărate dovezi de solidaritate umană a romanilor simpli față de cetățenii Ucrainei sfârtecate de un nebun!

Am spus romani simpli! Daca nu esti din Baia Mare si nu ai drept de vot nu te bucuri de atenția unui creștin care l-a împărțit pe Dumnezeu in doua: oameni cu bani si restul!

Așteptam, totuși, să se trezească in seara in care va citi versete din Sfanta Scriptura! Dumnezeu nu are etnie, tovarășe! Chiar si un ucrainean fără drept de vot are suflet, necredinciosule!

Doamne ajuta!