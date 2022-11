Azi, 8 noiembrie 2022, artista maramureșeană a adus pe lume două suflețele: Pe 🤍ARIANA MARIA și 🤍 ILINCA VALERIA.🙏🏻

„Fericirea și iubirea toată sunt in brațele mele, iar momentul in care v-am

văzut prima data va rămâne ca o icoana in sufletul meu!

Bine ați venit, sărbătorile noastre!

De azi ,si in toate zilele de acum înainte, sunt alături de voi și pentru voi!

Vă iubesc și vă multumesc că mi-ati dat rost si mi-ați oferit cel mai frumos nume: ,,Mama”!🤍

Voi sunteți răspunsul la rugăciunile noastre!

Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru aceasta mare binecuvântare!

Va doresc sa aveți parte de o viața frumoasa, binecuvântata , alături de mine și taticul vostru căruia i-ați furat inima de când v-a ținut in brațe prima data!

Promitem sa va fim cei mai buni părinți!

Cu iubire, Mami!❤️” – s-a arătat în mesajul artistei.