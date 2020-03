Jurnalista Emilia Şercan a dezvăluit, luni, că surse din Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă susţin că premierul interimar, Ludovic Orban, şi ministrul interimar al Educaţiei, Monica Anisie, se opun deciziei de închidere a şcolilor în contextul crizei declanşate de răspândirea coronavirusului în România.

„Mai mulţi membri din Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă – adică medici – au recomandat încă de duminică Guvernului – adică factorului politic – să închidă toate şcolile pentru o perioadă de două săptămâni pentru a limita posibilitatea răspândirii coronavirusului. Surse din acest comandament mi-au declarat că două persoane se opun deciziei de închidere a şcolilor: premierul interimar Ludovic Orban şi ministrul interimar al Educaţiei Monica Anisie. Da, ştiu că urmează o perioadă de teste pentru clasele a VIII şi a XII-a, însă înainte de orice cred că pe primul loc trebuie pusă sănătatea şi siguranţa tuturor. Iar în acest caz decizia şi responsabilitatea trebuie să fie asumarea politică, chiar dacă asta înseamnă costuri. Nu suntem într-o situaţie normală, ceea ce trăim acum este ieşit din comun, iar politicienii ar trebui să înţeleagă lucrul ăsta”, a declarat Emilia Şercan.

Potrivit jurnalistei, costurile închiderii şcolilor şi facultăţilor, cel puţin în Bucureşti, unde sunt sute de mii de elevi şi studenţi, sunt – probabil – mai mici decât combaterea unei epidemii severe.

„Pentru a nu ajunge în situaţia de epidemie pe care evident nu am avea capacitatea de a o gestiona (Colectiv, remember, iar acolo nu a fost epidemie) singura măsură raţională – pe care medicii o recomandă politicului – este limitarea interacţiunii sociale. Ştiu că nu ne place, nici mie nu îmi place, dar asta e, e pentru binele tuturor. Deja virusul e răspândit în 8 judeţe din toate colţurile ţării şi în Bucureşti. La noi nu există o zonă roşie, care să poată fi restricţionată cum s-a întâmplat în Italia, la noi virusul a fost descoperit la oameni din toate colţurile ţării: Timiş, Maramureş, Galaţi, Dolj etc. Gândiţi-vă la Bucureşti, unde circa 600.000 de oameni circulă zilnic metroul şi autobuze/tramvaie. Gândiţi-vă şi câţi studenţi şi elevi circulă zilnic cu aceste mijloace de transport”, a precizat Emilia Şercan.

Jurnalista a remarcat că Facultatea de Jurnalism are trei sedii, iar în anumite zile, studenţii au ore în toate cele trei sedii (Universitate, Politehnică şi Panduri), distanţe pe care le fac cu metroul sau autobuzul.

„Acum mă pregătesc să plec spre facultate, unde am ore de la 12,00 la 20,00, cu o pauză de o oră, şi nu sunt fericită să o fac, deşi ador să predau şi îmi ador studenţii – cred că generaţia aceasta este una dintre cele mai bune avute vreodată. De aseară am simţit că mă ia răceala, am luat paracetamol, înainte să adorm, iar azi m-am trezit doar cu o durere de cap şi o uşoară senzaţie de disconfort general. Acum două luni, probabil, dacă aş fi avut simptomele astea nici nu mi-aş fi pus problema să nu mă duc la şcoală, însă azi chiar sunt îngrijorată”, a conchis Emilia Şercan.