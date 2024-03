Diana este cea mai tânără jandarmeriță din 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑚𝑖 𝐽𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑒𝑎𝑛 ,,𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑡𝑒𝑎𝑧𝑢𝑙,, 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑚𝑢𝑟𝑒𝑠̦ și poate și cea mai energică.

Pasionată de atletism, schi sau fitness, mereu implicată în activități sportive și o militantă a stilului de viață sănătos, Diana afirmă că nu trece nicio zi în care să nu se antreneze. Un target minim este de 1000 de km/an alergați.

Chiar dacă se consideră o ,,băiețoasă”, Diana este o feministă convinsă. Mereu zâmbitoare și optimistă, atentă cu ceilalți, deschisă și empatică, reușește să creeze legături trainice cu toți colegii. I se spune tot timpul că are ceva special pentru că iubește oamenii și se împrietenește cu ușurință cu aceștia.

Marea ei dragoste însă este haina militară pe care a hotărât să o îmbrace încă din anul 2017, an în care, după absolvirea liceului, s-a înscris la 𝑆̦𝑐𝑜𝑎𝑙𝑎 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑜𝑓𝑖𝑡̦𝑒𝑟𝑢𝑙 𝐽𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑚𝑖 ,,𝑃𝑒𝑡𝑟𝑢 𝑅𝑎𝑟𝑒𝑠̦” 𝐹𝑎̆𝑙𝑡𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖, pentru ca doisprezece luni mai târziu să devină ,,jandarm cu acte în regulă” la 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑚𝑖 𝐽𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑒𝑎𝑛 ,,𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑡𝑒𝑎𝑧𝑢𝑙,, 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑚𝑢𝑟𝑒𝑠̦. De atunci lucrează la Detașamentul Mobil, în domeniul ordine publică.

A participat la nenumărate meciuri, manifestări publice sau chiar misiuni de restabilire a ordinii publice. Are un palmares impresionant de relatări despre felul în care se desfășoară o misiune, despre importanța dialogului cu cetățenii, despre supremația legii. S-a îndrăgostit iremediabil de stradă și este convinsă că numai pulsația străzii face dintr-un simplu angajat, un jandarm veritabil. ,,Acolo, în stradă, mărturisește Diana, oamenii trăiesc, au probleme, acționează”.

Vorbind despre începuturile sale în Jandarmerie, își amintește cu un umor delicios despre prima ei misiune de menținere a ordinii publice, dar mai ales despre reacția colegilor din patrulă: ,, Și tu ce-o să faci aici, la misiune, copilă?”. „O să vă țin spatele”.

Deși a stârnit hohote de râs, acest răspuns îndrăzneț a reușit să impună respectul și admirația camarazilor. Aceeași sinceritate și asumare o caracterizează și astăzi.

Este determinată și devotată pentru că Jandarmeria este a doua ei familie așa cum ea însăși mărturisește: ,,Aici m-am născut profesional, m-am dezvoltat, am evoluat. Oamenii ăștia (n.r. colegii) m-au crescut”.

Se spune că nimeni nu este prea tânăr pentru a avea succes. Diana confirmă această ipoteză. Entuziasmul tinereții, conjugat cu o îndârjită dorință de a reuși, constituie întotdeauna premisele unei cariere de succes.