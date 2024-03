Înțelegerea cotelor și probabilităților: element de bază în strategia pariorilor la casele de pariuri din mediul online

Segmentul online al pariurilor sportive înseamnă în 2024 venituri estimate în valoare de 49.96 miliarde dolar și un număr de 127.8 milioane de pariori la nivel global. În comparație cu jocurile de casino, de exemplu, care sunt disponibile pe platforme digitale precum MrBet, pariurile sportive implică un control de 60% din partea jucătorului. Acest procent se datorează datelor statistice disponibile pariorilor, care îl ajută pe acesta să parieze în mod informat.

Cotele acordate de operatorii de pariuri îi ajută, de asemenea, pe pariori să își eficientieze mai bine șansele de câștig. Pe de o parte, pariorul află care este valoarea câștigului potențial în cazul plasării unui pronostic corect. Însă, cota acordată de operatorul de pariuri este și un indicator important în stabilirea probabilitățîi că evenimentul pe care se pariază se aibă loc. Continuă să citești și vei afla cum se calculează cotele, cum se diferențiază de probabilitate și multe altele.

Cum se face diferența între cotă și probabilitate la pariurile pe evenimentele sportive?

Pariurile sportive înseamnă eficientiezarea șanselor de câștig prin alegerea corectă a cotei sau probabilitățîi de producere a evenimentului pe care pariorul va plasa o miză. În cazul în care ne referim la probabilitate, atunci trebuie să privim acest factor ca pe numărul de câte ori este așteptat ca rezultatul evenimentului să se producă într-un anumit număr de încercări.

Într-un mod simplificat, probabilitatea variază între 0 și 1, ceea ce înseamnă că, în raport cu cota, șansele de producere a rezultatului evenimentului sunt următoarele:

Probabilitate 0 – rezultatul nu are șanse să se producă, iar cota alocată va fi 0.

Probabilitate între 0 și 0.50 – rezultatul are șanse mai ridicate să se producă, dar cota alocată va fi sub 1.0.

Probabilitate 0.50 – cota echivalentă este 1.0 (de exemplu, atunci când arunci cu banul, șansele de câștig sunt complet egale – 50% cap, 50% pajură), astfel că discutăm de o cotă de 1.0.

Probabilitate între 0.50 și 1 – probabilitatea de producere a rezultatului evenimentului este foarte mare, astfel că se discută despre cote de la 1.0 și care tind către infinit. De exemplu, la o probabilitate de 0.75 cota va fi de 3.0 (75 împărțit la 25) sau mai simplu, șansele sunt de trei la una.

Probabilitate 1 – șansele de câștig sunt de câteva milioane la una.

Cota acordată de operatorul de pariuri se calculează ca raportul între probabilitatea de producere a evenimentului față de probabilitatea ca rezultatul evenimentului să nu se producă. De exemplu, dacă se dorește convertirea probabilității într-o cotă, probabilitatea se împarte la 1 din care se scade valoarea probabilității. În schimb, pentru convertirea cotei în probabilitate, atunci se împarte cota la 1 și se adaugă valoarea cotei.

Ce înseamnă cotele acordate de către operatorii de pariuri sportive pentru pariori?

Pariorul se poate ghida cu ajutorul cotelor atunci când plasează pronosticurile pe biletul de pariuri. Cotele mici înseamnă că probabilitatea de producere a rezultatului evenimentului este mare, în timp ce cotele mari indică faptul că probabilitatea de producere a rezultatului evenimentului este mică. Cu toate acestea, pariorul poate să parieze contra cotelor acordate de parior, mergând pe simplu considerent că nicio predicție nu este 100% corectă.

De asemenea, pariorul trebuie să țină cont de faptul că o cotă este calculată de către operatorul de pariuri și în baza a trei factori. Aceștia sunt:

Volumul de pariuri – cu cât se pariază mai mult pe o anumită probabilitate, cu cât cotele tind să reflecte în mod corect probabilitatea de producere a rezultatului. În cazul în care numărul pariurilor plasate nu este mare, atunci operatorul va ajusta cotele astfel încât să nu reflecte în mod corect posibilitatea de producere a rezultatului pentru evenimentul selectat.

Marja operatorului – fiecare cota este calculată avându-se în vedere profitul pe care trebuie să-l obține casa de pariuri. Prin urmare, cotele pot fi mai puțin relevante față de probabilitatea reală de producere a rezultatului pentru evenimentul sportiv în cauză.

Afinitatea față de anumite echipe sau jucători – dat fiind faptul că mulți pariori plasează pariuri pe bază de afinitate, cotele calculate pentru respectivele echipe și jucători fiind mai mici pentru că pariorii oricum vor plasa mize indiferent de valoarea cotei.

Pariorul poate calcula valoarea așteptată de la cotă folosind formula Valoarea așteptată = (probabilitatea proprie estimată x cota operatorului) – 1. De exemplu, la probabilitate proprie estimată de 0.60 și o cota a operatorului de 2.5, atunci rezultatul va fi 0.50 (0.60×2.5)-1 = 1.5-1 = 0.5. Orice valoare mai mare de 0 înseamnă că estimarea pariorului este mai bună decât cea a operatorului de pariuri.

Există mai multe timpuri de cote, dar cele mai cunoscute de pariori sunt cele zecimale (de exemplu, 2.0), fracționare (de exemplu, 5/2) și americane (+100 sau -200). Pariorul trebuie să își aleagă varianta care îi permite calcularea mult mai simplă a probabilității și șanselor de câștig. În plus, pentru a paria în mod informat, pariorul trebuie să verifice și care sunt cotele alocate de alți operatori pentru același eveniment sportiv.