O veste naprasnica a cazut chiar in Miercurea Mare ortodoxa, care semnifica tradarea lui Iisus Hristos de catre Iuda in schimbul a 30 de arginti. Aceeasi zi in care presedintele Klaus Iohannis a iesit sa anunte ca a rupt acordul dintre Biserica Ortodoxa Romana si Ministerul Afacerilor Interne. Dupa cum spuneam, miercuri, 15 aprilie 2020, a venit vestea mortii din cauza COVID-19 a primului muncitor roman trimis de catre regimul Iohannis sa trudeasca pe plantatiile de sparanghel ale Germaniei. Vorbim despre unul dintre miile de romani plecati in ultima perioada, in pofida pandemiei de coronavirus, sa munceasca pentru straini, pentru a nu muri de foame in Romania normala a lui Iohannis. De altfel, romanul era plecat, conform Ministerului Afacerilor Externe, in Germania din luna martie, deci in plina pandemie de coronavirus.

Revista Der Spiegel a scris miercuri ca romanul in varsta de 57 de ani a fost gasit mort in baraca unde locuia in orasul Bad Krozingen (aproape de Freiburg) sambata, 11 aprilie 2020, dar cauza decesului a iesit la iveala abia dupa efectuarea testului pentru Covid-19, care a iesit pozitiv. Cazul a fost confirmat de catre Ministerul de Interne al landului Baden-Wurttemberg.

Der Spiegel mai relateaza ca romanul a fost infectat pe teritoriul Germaniei si a avut ca simptome tusea si curgerea nasului. Dupa moartea sa, Departamentul de Sanatate al districtului Breisgau-Hochschwarzwald a luat masuri pentru a preveni o noua izbucnire a epidemiei printre culegatorii de sparanghel. Momentan, sunt investigate toate persoanele de contact ale decedatului.

Ministerul Agriculturii din landul Baden-Wurttemberg se asteapta ca aproximativ 4.900 de culegatori de sparanghel sa fie necesari in aprilie. La inceputul acestei luni, guvernul federal de la Berlin a decis sa aduca 40.000 de lucratori sezonieri din Europa de Est pentru lunile aprilie si mai, in ciuda virusului care continua sa ucida oameni.

Baden-Airpark GmbH – firma care opereaza Aeroportul International din Karlsruhe (principalul aeroport al landului) – estimeaza ca 3.000 de muncitori sezonieri au ajuns din Romania in numai 5 zile, intre 9 si 14 aprilie. Der Spiegel, insa, a aflat ca romanul mort in Bad Krozingen se afla in Germania de mai mult timp – inca din 20 martie.

Altfel, mentionam ca miercuri, 15 aprilie 2020, site-ul local Buna Dimineata Suceava a relatat aici faptul ca una dintre firmele care s-a ocupat de transportul muncitorilor suceveni in Germania a fost SC Panap Jobs SRL (CUI: 38132661). O societate detinuta de catre o anume familie Flutur din judetul Suceava, fara legatura insa cu familia liderului PNL Gheorghe Flutur. De altfel, numele Flutur este comun in zona.

