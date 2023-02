Duminică, 5 februarie, la ora 19.21, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 de un cetățean cu privire la faptul că, pe strada Europa din municipiu, a observat un autoturism care ar conduce haotic, existând suspiciuni că persoana care se află la volan este sub influența băuturilor alcoolice.

În baza sesizării, mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului, identificând pe bulevardul Unirii din municipiu, autoturismul sesizat în apelul 112. La volan a fost identificată o femeie de 35 de ani din Baia Mare, iar ca pasager pe locul din spate se afla un minor de 7 ani.

Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă la Spitalul Județean Baia Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.