Marţi, 16 noiembrie, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că, pe strada 1 Mai din Vișeu de Sus, un autoturism este condus de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 45 de ani din oraș.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.