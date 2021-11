Reprezentanții BRD avertizează clienții cu privire la o actiune de tip phishing pe e-mail si SMS.

Perioada fiecărui sfârșit de an aduce, la fel ca în cazul altor momente semnificative ale anului, o creștere a numărului tentativelor de fraudă. În contextul general al sărbătorilor, al achiziționării de cadouri și al înmulțirii numărului tranzacțiilor care implică folosirea cardurilor și a aplicațiilor de mobile banking, fraudatorii încearcă să se substituie, prin metode uneori destul de ingenioase, actorilor legitimi ai tranzacțiilor, fie ei comercianți, persoane fizice, instituții bancare sau companii.

Chiar în aceste zile există o acțiune de tip phishing pe e-mail și SMS care îi vizează pe clienții BRD.

Acest tip de acțiune are drept țintă furtul de date cu caracter personal (nume, CNP, număr de telefon etc.), a datelor de card (numărul cardului, data expirării, CVV/CVC) și a codurilor de validare / autorizare (codurile OTP – parole de 6 cifre primite prin SMS de la BRD), cu scopul activării neautorizate a serviciului de internet și mobile banking YOU BRD și al efectuării de operațiuni neautorizate – practic, furtul unor sume de bani din conturile dumneavoastră.