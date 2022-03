Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a primit, miercuri, 16 martie, la reședința Centrului Eparhial, delegația Consiliului Mondial al Bisericilor din Geneva, care se află într-o vizită oficială în România.

Delegația a fost formată din: Dr. Isabel Apawo Phiri, Deputy General Secretary, World Council of Churches, Mr. Rudelmar Bueno De Faria, General Secretary, ACT (Action by Churches Together) Alliance, Mr. Peter Prove, Director, Commission of the Churches on International Affairs, WCC, Dr. Thorsten Göbel, Director of Programmes, ACT Alliance, Mr. Emanuel Tapuscrit, Country Director, HEKS-EPER.

Scopul acestei vizite este implicarea în situația generată de războiul din Ucraina. În discuțiile avute cu Preasfințitul Părinte Iustin, oficialii CMB și-au exprimat îngrijorarea pentru contextul creat de război și situația persoanelor care emigrează în România sau în Occident. De asemenea au fost interesați de modul în care Biserica Ortodoxă Română este implicată în acest proces, ținând cont de faptul că, pe aria teritorială a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului sunt două puncte de trecere a frontierei, Sighetul Marmației în județul Maramureș și Halmeu în județul Satu Mare.

Preasfințitul Iustin le-a explicat faptul că Biserica este implicată foarte dinamic și activ în primirea fraternă și purtarea de grijă creștinească față de toți cei care trec granița în România, fie că aceștia rămân în aici sau doar tranzitează teritoriul țării noastre în drum spre țările occidentale. De asemenea refugiaților ucraineni le-au fost asigurate toate condițiile necesare, de la medicamente, alimente, haine, spații de cazare sau ghidare către destinație.

În acest sens, la punctele de frontieră amintite se află permanent sub îndrumarea Centrului Eparhial, preoți și voluntari care oferă cu multă dragoste, căldură și generozitate toate cele de trebuință refugiaților.

O situație cu totul specială o regăsim la Mănăstirea Petrova, unde un număr de peste 50 de persoane (mame cu copii), sunt găzduiți pe o perioadă nedeterminată, oferindu-li-se cazare, masă și toate cele necesare. În acest context, prin colaborarea cu autoritățile și instituțiile de învățământ, copiilor li s-a oferit de asemenea posibilitatea să frecventeze școala și să învețe în limba maternă, în cadrul comunităților ucrainene din zonă.

Un al fapt important subliniat de către Preasfinția Sa este acela că, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, intermediază relația dintre eparhiile și asociațiile din străinătate care își oferă sprijinul material în această situație, ocupându-se de primirea și distribuirea acestora atât în țară cât și peste graniță către zonele afectate de război.

Până în acest moment Episcopia Maramureșului și Sătmarului a oferit refugiaților medicamente, hrană caldă, alimente neperisabile, produse igienico-sanitare și alte lucruri necesare în cuantum de aproape 200 000 Euro, a mai subliniat ierarhul.

În același timp Preasfinția sa i-a asigurat că Biserica Ortodoxă Română, pe lângă rugăciunile pentru pace, va fi în continuare implicată, cu aceeași dinamică și dragoste creștinească în ajutorarea celor care fug din calea războiului căutând un cămin cald și o oază de pace și liniște.

În final membrii delegației au primit din partea Preasfințitului Părinte Iustin câteva cărți despre istoria Maramureșului în limba engleză și „Jurnalul Fericirii” (N. Steinhardt), în limba franceză.

Oaspeții bucuroși de călduroasa primire a ierarhului, i-au mulțumit pentru ospitalitate, exprimându-și dorința și speranța revederii.

Sursa – Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului – Arhim. Ioachim Tomoiagă