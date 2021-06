După aproape patru ani de la debutul lucrărilor, a fost inaugurat bazinul didactic de înot de pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Dej. „Investiția – pe fonduri nerambursabile – s-a ridicat la aproximativ 7 milioane de lei, iar construcția bazinului de înot situat în zona fostului ștrand a început în anul 2017. Complexul – 1251 mp – are două nivele: la parter sunt dușurile, vestiarele, recepția și grupurile sanitare, în timp ce la etaj se află bazinul de înot și un cabinet de prim-ajutor.” – conform Dej24.ro

Bazinul – cu o suprafață de 320 mp – de pe strada Nicolae Titulescu are cinci culoare de înot, adâncimea apei fiind între 1,2 și 1,8 metri. Lungimea unui culoar este de 25 de metri liniari, iar lățimea de 2,5 metri. Temperatura apei va avea 28-29 grade Celsius.

Dar nu e vorba de a face reclamă administrației din Dej, ci e vorba de a lămuri o dată pentru totdeauna situația cu bazinul olimpic de care se tot vorbește în Baia Mare. În Baia Mare au început lucrările pentru un bazin olimpic în urmă cu câțiva ani, dar guvernul actual nu a mai alocat nici un ban pentru finalizarea lucrărilor.

În urmă cu puțin timp, Brian Cristian, deputatul USR PLUS Maramureș, a reluat acest subiect solicitând public finanțare pentru bazele sportive care aparțin de Complexul Sportiv Național “Lascăr Pană”.

Acum, văzând exemplul de bună practică din Dej, ne întrebăm: Noi la Baia Mare de ce nu putem avea un bazin olimpic? Dejul care are sub 30000 de locuitori a primit finanțare, iar noi ca municipiu de peste 100.000, am primit o…N-am primit nimic.

Totuși, acum ceva timp ne-am bucurat pe degeaba în urma unor discuții între ministrul Tineretului și Sportului și deputatul USR de Maramureș, dar acele discuții se pare că au fost doar niște iluzii ieftine și Complexul Sportiv din Baia Mare tot n-a primit nici o finanțare. Se pare că, domnul Eduard Novak, în calitate de ministru al MTS a uitat ce le-a promis băimărenilor. Nu de mult, chiar în urma unor întâlniri a conducerii UDMR Baia Mare se vorbea de finanțare și de susținerea totală a ministrului pentru municipiul nostru și acum primim un deget ridicat.

O să ziceți că de ce nu face administrația locală nimic, dar trebuie să ținem cont că atât bazinul, cât și bazele sportive aparțin de Ministerul Tineretului și Sportului. Așa că, ar trebui să-i solicităm domnului Novak și domnului Pap Zsolt Istvan, viceprimar al municipiului Baia Mare, să ne ofere transport gratuit la Dej, ca să putem face sport de performanță.

Domnule ministru Novak, nu ne mai băgați bețe în roate!