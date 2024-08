”Acest proiect este finanțat cu 500.000 de lei de la bugetul local și 60.000 de lei din partea Părinți Salvatori, prin Asociația pentru Educație și Caritate. Asistența tehnică și furnizarea celor mai performante echipamente din lume (Cardiac Science – made in USA) este asigurată de firma băimăreană Meditech SRL . În foarte scurt timp se va finaliza instalarea tuturor echipamentelor (mai trebuie să montăm încă 5 bucăți) și va începe informarea populației.

De curând, la sediul Părinți Salvatori din Baia Mare, unde funcționează și Grădinița Luca (bd. Unirii, nr. 9, blocul Y din mijloc, spre Parcul Mara) a fost montat un defibrilator automat, la care are acces oricine. Defibrilatorul face parte din rețeaua de defibrilatoare care se montează în această perioadă în Baia Mare, în colaborare cu Primăria Municipiului Baia Mare și Consiliul Local Baia Mare, anunță Vasile Vlașin, fondatorul Asociației Părinți Salvatori.

Fiecare băimărean va primi o revistă de informare, inclusiv harta amplasării tuturor defibrilatoarelor și de asemenea vom avea mai multe materiale video pe care le vom distribui în mediul online, pentru ca toată populația să fie informată. În jur de 150 de băimăreni își pierd viața în fiecare an în stop cardio-respirator, asupra căruia nu se intervine imediat. Situațiile de supraviețuire sunt foarte rare (2-3 cazuri pe an), atunci când ambulanța ajunge în 1-3 minute la victimă. De acum înainte fiecare victimă care va suferi un stop cardio-respirator va avea o șansă în plus la viață.