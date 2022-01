Azi-noapte, în jurul orei 02.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Baia Mare, aflați în serviciul de patrulare, au observat pe bulevardul Independenței din municipiu un autoturism, care circula spre strada Victoriei, turând motorul excesiv și derapând controlat.

Polițiștii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar conducătorul autoturismului, în momentul în care a observat echipajul de poliție, și-a continuat deplasarea, demarând pe contrasens pe strada Victoriei, înspre Valea Roșie.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune, până pe strada Imașului, aproximativ 10 km, unde conducătorul autoturismului ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi lovit grămada de zăpadă de pe marginea părții carosabile.

Întrucât nici acest lucru nu l-a făcut pe conducătorul autoturismului să oprească, polițiștii rutieri au executat somațiile legale, verbale prin stația autospecialei, ulterior executând un foc de avertisment în plan vertical și unul asupra pneurilor din spate.

La scurt timp, autoturismul a oprit, la volanul acestuia polițiștii identificând un tânăr, de 20 de ani, din Baia Mare. Ca pasager, pe locul din dreapta față, se afla un tânăr, de 19 ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, iar plăcuțele cu numerele de înmatriculare montate sunt atribuite unui alt autoturism. Conducătorul auto a fost testat de către polițiști cu aparatul etilotest și Drugtest, rezultatul fiind negativ.

În continuare, polițiștii continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu numere false de înmatriculare, fapte prev. și ped. de art. 334 alin. 1 și 2 din Codul Penal, iar tânărul urmează să fie sancționat contravențional pentru neoprire la semnalele polițistului rutier, trecerea pe culoarea roșie a semaforului și circulație pe contrasens, conform O.U.G. nr. 195/2002.

www.vasiledale.ro și baiamaretv.ro au reușit în această seară să obțină declarația în exclusivitate a tânărului de 20 ani din Baia Mare, care a fost urmărit 10 km de un echipaj al Poliției Rutiere. A oprit abia atunci când un glonț a fost tras înspre autoturismul neînmatriculat.

Alex a declarat: ”Am făcut un drift la Spânzurătoare! Domnii de la Poliție m-au semnalizat să trag pe dreapta și eu m-am întors pe contrasens și am fugit de poliție. Am început să fiu urmărit de Dusterul Poliției și am apucat să fug până pe Imașului, cam vreo 10 km. Până polițiștii au tras două gloanțe, unul în aer și unul în mașină. Când am auzit glonțul în mașină atunci am tras frâna de mână și m-am oprit pe dreapta. După o urmărire foarte incitantă. Mi s-a părut periculos, dar mașina neavând numere de înmatriculare pe ea că aseara am cumpărat-o am crezut că scăpam cumva”.

”Am observat un autoturism care se deplasa necontrolat, făcând drifturi. Am efectuat semnale de oprire, iar la observarea echipajului de poliție acesta și-a schimbat brusc direcția de deplasare, a continuat pe contrasens demarând în încercarea de a scăpa. Am pornit în urmărirea acestuia iar după 10 km am reușit să îl oprim. Pentru oprirea acestuia a fost necesară somarea și utilizarea armamentului din dotare. După imobilizarea conducătorului auto și a pasagerului, și în urma verificărilor, s-a stabilit faptul că mașina este neînmatriculată iar plăcuțele pe care le avea montate erau atribuite altui autoturism” a declarat agent șef adjunct Victor Lazăr, Biroul Poliției Rutiere Baia Mare.

Trebuie să menționăm și faptul că polițistul care făcea parte din echipajul care a reușit prinderea puștanului este și instructor de conducere defensivă și în regim prioritar în cadrul MAI.

