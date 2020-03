Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei, a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, se vor desfasura conform calendarului deja stabilit, in ciuda amenintarii coronavirusului. Japonia se afla in proximitatea Chinei, dar a reusit sa lupte destul de eficient cu epidemia. 28 de morti are Japonia pana acum.

Zece miliarde de dolari a costat pana acum organizarea Jocurilor Olimpice, iar Japonia nu vrea sa dea inapoi in privinta organizarii acestora.

Recent, ceremonia aprinderii tortei olimpice a fost organizata in Grecia fara spectatori, tocmai pentru a nu-i pune in pericol pe participanti.

Totusi, pana acum mai multe etape de calificare la Jocurile Olimpice au fost amanate si ramane de vazut cum va decurge in continuare selectia sportivilor. In Statele Unite, mai multe competitii de lupte libere, canotaj si sarituri in apa au fost amanate.