S-a împlinit, în luna martie, un an de la lockdown, un an în care activitatea din majoritatea sectoarelor economice a fost pusă la zid de pandemia de COVID-19. La un an de la declanșarea acestei lupte cu virusul SARS-COV-2, efectele negative generate de criza coronavirusului sunt încă active și numeroase afaceri se află, în continuare, fie în incapacitatea de a-și relansa activitatea, fie în procesul de identificare a unor noi oportunități de promovare a afacerii, condiționate de măsurile impuse de pandemia de COVID-19.

În actualul context epidemiologic care a lovit în special afacerile micilor antreprenori, Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baia Mare Value Centre au demarat recent a doua campanie prin care continuă încurajarea și promovarea producătorilor și meșteșugarilor locali pe piața din Maramureș.

Astfel, în perioada 23-30 aprilie a.c., sub genericul ”De Paști … din Maramureș!”, în cadrul spațiilor închiriate de meșteșugarii locali atât în incita centrului comercial Baia Mare Value Centre cât și în exterior, maramureșenii vor putea alege dintr-o gamă variată de produse, de la delicatese culinare pentru masa și coșul de Paști până la decorațiuni tradiționale și alte produse artizanale (Home&Deco) specifice sărbătorilor pascale.

Această campanie reprezintă, în opinia organizatorilor, un bun prilej de valorificare, susținere și încurajare a vânzărilor și consumului de produse tradiționale românești și implicit a meșteșugarilor și producătorilor locali ale căror afaceri au fost lovite de pandemia de COVID-19. Sărbătorile pascale aduc și un bun prilej de comuniune, motiv pentru care, cu asigurarea și respectarea tuturor măsurilor sanitare necesare în contextul epidemiologic actual, organizatorii își doresc ca această campanie să genereze un real interes atât în rândul meșteșugarilor cât și în rândul maramureșenilor care aleg pentru sărbătorile de Paști produse tradiționale cu specific local.

Înscrierile pentru campania ”De Paști … din Maramureș!” continuă.

Agenții economici interesați să participe la această campanie pot afla mai multe detalii la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Bd. Unirii, nr 16, telefon 0262-221510, e-mail: expo@ccimm.ro sau pe site-ul organizației – www.ccimm.ro.