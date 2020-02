Poliţist din Satu Mare, prins în timp ce se masturba într-un mall. Un polițist din Satu Mare a fost prins în timp ce se masturba într-o cabină de probă de la Iulius Mall Cluj, potrivit stiridecluj.ro. Cazul a fost semnalat de către clienții magazinului, care au anunţat paza după ce au auzit zgomote mari dintr-o cabină. Când fost prins, bărbatul a spus că este polițist pentru a scăpa.

“In data 12.02.2020 ora 16:00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către dispecerul de pază a complexului Iulius Mall, despre faptul că în jurul orei 16:00 a fost depistată o persoana de sex masculin, care practica “onanismul” într-o cabina de probă din magazinul Bershka, din incinta complexului Iulius Mall din municipiul Cluj-Napoca. Urmare a legitimării persoanei în cauză , acesta și-a declinat calitatea de “polițist”, avand gradul de subcomisar de politie, în cadrul “SCCO Satu Mare”.

La data de 12 februarie a.c., am fost sesizati cu privire la faptul că un bărbat, care se afla intr-un magazin dintr-un complex comercial din Cluj-Napoca, ar fi avut un comportament indecent in cabina de probă. Acesta ar fi fost observat de catre persoane care se aflau in zonă si care au anuntat agentul de securitate al magazinului. Acesta din urma a intrat in cabina si nu ar fi observat ceva in neregula, insa a alertat organele de politie pentru investigatii si stabilirea veridicitatii celor sesizate.

O patrula din cadrul Sectiei 3 Politie a mers la fata locului, l-a preluat pe barbat si au intocmit un proces-verbal cu aspectele sesizate. Documentul a fost inaintat Parchetului dpl Curtea de Apel Cluj pentru continuarea verificărilor, intrucat barbatul are calitatea de politist”, precizează Poliţia Cluj.