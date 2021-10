Criza sanitară nu o va rezolva niciun ministru. Am văzut ieri propunerile lui Victor Costache, o listă de deziderate, vedem ce fac astăzi, iar criza sanitară se va rezolva prin mortalitatea de turmă. Vor muri cei care au de murit şi se va rezolva, va intra în platou după care va scădea curba deceselor. Nu au ce să facă. Mai duc 50 de bolnavi în Polonia, mai duc 20 în Franţa, spitalele noastre sunt pline, şi cu asta basta.

Criza energetică o să o mai amâne, plus că s-ar putea să fie şi exagerată. S-a anunţat că vor creşte de şapte ori tarifele, iar dacă cresc cu 30% lumea va spune ca în celebrul banc: „vai ce mult spaţiu am în casă după ce am dat afară gâsca”.