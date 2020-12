Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc la finalul acestei săptămâni. Timp de aproape o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Dan Ivan: Motivele sunt multiple. Unul dintre ele este faptul că nu m-am simțit reperezentat de peste 95% dintre parlamentarii de Maramureș prezenți în ultimii 30 de ani în Parlamentul României. Suntem unul dintre județele cu cei mai mulți parlamentari anchetați, cercetați sau condamnați pentru fapte de corupție. Cred că dețin calitățile necesare pentru a reprezenta cu onoare și rezultate palpabile cetățenii României și în special maramureșenii.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Dan Ivan: Cred că un bun parlamentar este o persoană interesată de problemele comunității. De asemenea trebui să aibă o capacitate de sinteză a informațiilor, să reușească să capaciteze alături de el oameni cu experiență în diferite domenii, să convingă specialiștii să se așeze la masă pentru a găsi soluții și să fie un bun negociator și comunicator. Cred că dețin în mare parte aceste calități.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Dan Ivan: Această perioadă de patru ani corespunde cu cea de când am intrat în politică, în toamana anului 2016. În acești 4 ani am încercat în permanență să ajut la transparentizarea chelturii eficientă a banilor publici prin numeroase solicitări transmise autorităților publice locale, județene și naționale. Prin înființarea de filiale și organizații am promovat implicarea politică și civică a unor lideri locali care prin implicarea și aportul lor vor aduce schimbări în viașa comunităților lor. Nu în ultimul rând am fost întotdeauna un partener de dialog pentru orice comunitate sau asociație profesională care a dorit să-și expună problemele cu care se confruntă.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Dan Ivan: Modificarea legislației electorale în vedere facilitării procesului de votare (vot electronic), stimularea actorilor privați

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Dan Ivan: Indiferent de convingerile politice cetățenii româniei se lovesc de aceleași probleme: corupția, infrastructură de proastă calitate, birocrație excesivă, un sistem de învățământ și de sănătate neperformant, etc. Dorința mea este de canaliza energiile și atenția cetățenilor spre rezolvarea acestor probleme care ne afectează pe toți, indiferent de simpatiile politice.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Dan Ivan: Atât în intern cât și în extern USR a promovat întotdeauna libertatea de expresie. Avem platforme interne în cadrul cărora fiecare membru își poate exprima în mod liber opiniile iar în plan extern, în mediul online, suntem printre singurele formațiuni politice care nu blochează sau cenzurează opiniile critice.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?Dan Ivan: Introducerea votului electronic.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Dan Ivan: Atâta timp cât la conducerea țării vom avea un guvern și un parlament pro-european, pro-atlantic și care consolidează principiile statului de drept, da, putem considera că România se îndreptă într-o direcție bună.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Dan Ivan: Una dintre cele mai importante măsuri din programul de guvernare propus de USR PLUS este Zero taxe pe salariul minim înseamnă scutirea primilor 2.230 de lei din salariu și aplicarea taxelor și impozitelor doar pe bucata din salariu care depășește un salariu minim. Această măsură îi ajută în special pe cei cu venituri mici.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Dan Ivan: Unele din primele măsuri pe care doresc să le văd puse în aplicare sunt cele ce vor contribui la reducerea masivă a birocrației pentru mediul de afaceri. Eliminând povara birocratică, economia României se poate dezvolta sănătos, având la bază o mulțime de întreprinderi mici și mijlocii. Dorim să realizăm digitalizarea completă a procesului de înființare a firmelor precum și desfășurarea relația firmă-stat în totalitate în domeniul online. De asemenea ne propunem crearea unui pachet coerent și transparent de facilitare a accesului la finanțare al antreprenorilor, care să ofere oportunități în funcție de stadiul afacerii (de la idee inițială la start-up la scale-up) și care să permită diversificarea surselor. Pentru a veni în sprijinul acestui proiect ne dorim punerea în comun a resurselor din bani europeni cu cele din bani naționali, întrucât nu sursa de finanțare ar trebui să conteze, ci obiectivul de politică.