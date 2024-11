Într-o perioadă în care România se află la o răscruce de drumuri, avem o oportunitate unică: să alegem un președinte care înțelege cu adevărat nevoile și dorințele cetățenilor. Elena Lasconi nu doar că este o femeie cu o viziune clară pentru viitorul acestei țări, dar este și un exemplu de onestitate, curaj și determinare. De aceea, am încredere totală în ea și o susțin cu toată puterea mea.

România are nevoie de un președinte care să pună în prim-plan cetățeanul, care să înțeleagă că prosperitatea țării depinde de prosperitatea fiecărei familii, a fiecărui angajat, a fiecărui copil și a fiecărui pensionar. Elena Lasconi este acel lider, pentru că știe ce înseamnă munca grea, responsabilitatea și sacrificiul. Elena nu este doar un politician, ci o persoană care a demonstrat deja că poate aduce schimbări reale în viața oamenilor.

De ce să o alegem pe Elena Lasconi? Pentru că ea înțelege ce înseamnă cu adevărat să pui România pe primul loc. Programul ei este gândit pentru toți românii, fără discriminare. Nu contează cine ești, ce faci sau de unde vii. Scopul său este clar: un trai mai bun pentru fiecare dintre noi.

USR a venit cu un program care pune accent pe reducerea taxelor pe muncă, pentru ca angajații și familiile lor să rămână cu mai mulți bani în buzunar. Ce poate fi mai important decât să ai posibilitatea de a trăi decent, de a-ți întreține familia și de a te bucura de viață fără să fii mereu încordat din cauza taxelor și impozitelor? Elena Lasconi este pregătită să facă acest lucru posibil.

Infrastructura, turismul, agricultura și sănătatea – toate aceste domenii vor beneficia de investiții masive pentru a dezvolta potențialul economic al țării noastre. Nu doar că vom crea locuri de muncă, dar vom crea și condiții pentru o viață mai bună, pentru o sănătate mai bună și pentru o educație mai bună. În spitale moderne, copiii vor putea învăța într-o educație modernă, iar tinerii vor avea șansa să se dezvolte în domeniul în care își doresc cu adevărat, având acces la mentorat și la finanțări pentru a-și transforma visurile în realitate.

Elena Lasconi și USR vor adresa și problema mediului, cu măsuri clare pentru combaterea defrișărilor ilegale și protejarea naturii, un lucru esențial pentru viitorul nostru. În plus, vor investi masiv în sportul pentru copii și juniori, pentru că știm cu toții că sănătatea și performanța nu vin doar din educație, ci și din mișcare și discipline sportive.

USR este pentru cetățeni. Suntem un partid al oamenilor simpli, al celor care vor să muncească și să-și construiască un viitor. Avem soluții pentru toți: pentru angajați, pentru fermieri, pentru pensionari, pentru tineri, pentru femei, pentru toți aceia care vor să trăiască într-o Românie prosperă și mai corectă.

Așadar, dacă îți dorești o Românie în care să conteze cu adevărat fiecare cetățean, în care toți să avem o viață mai bună și mai echitabilă, alegerea corectă este clară: Elena Lasconi președinte și USR în Parlament.

Vino alături de noi! România merită mai mult și putem să o construim împreună!

