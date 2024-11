Muzicianul Gabrieal Cotabiță (69 de ani) a murit, transmite Antena 3. Apropiații susțin că în urmă cu o săptămână, pe data de 11, a suferit un accident vascular cerebral masiv. Informația a fost confirmată de compozitorul Ionel Tudor. Mai muți muzicieni au transmis mesaje de condoleanțe pe Facebook.

”Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori („Noapte albastra”, „Te rog, domnisoara, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viata e un cazino”, „Sa nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!…Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina”, a scris compozitorul Ionel Tudor pe Facebook.

Vestea a venit la doar 2 ore după ce am aflat despre moartea altui mare artist: