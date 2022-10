Primul master trainer de EFT și Matrix Reimprinting din România, Oana Sorescu, susține primul curs de nivel 1-2 de Tehnici de Eliberare Emoțională din Baia Mare. Cursurile se desfășoară vineri, sâmbătă, duminică, 14-16 octombrie 2022.

EFT reprezintă o metodă simplă ce îmbină acupunctura cu tehnici din psihologia modernă, dar nu implică ace.

Conform unor studii clinice desfășurate, Tehnicile de Eliberare Emoțională îmbunătățesc o serie de markeri psihologici de sănătate. De exemplu, hormonul stressului, cortizolul, scade cu 37%, durerea scade cu 57%, anxietatea cu 40%, sindromul stressului post-traumatic cu 32%, în timp ce starea de fericire crește cu 31% și markerii sistemului imunitar cu 113% și foarte important de reținut, toate acestea în doar câteva minute.

(conform *Mind Heart Connect 2018, Bach, D., Stapleton, P., Journal of Evidence based Integrative Medicine).

Tehnicile de Eliberare Emoțională sunt utile de aplicat în tot ce înseamnă provocare sau problemă în viața de zi cu zi, de la relații disfuncționale, probleme cu banii, stări de anxietate, atacuri de panică, depresie, insomnii și multe altele. Milioane de persoane au utilizat EFT în întreaga lume și contestațiile sunt sub 1%. Metoda EFT este uşor de învățat, se poate face oriunde și adesea rezultatele sunt imediate. Ea este aplicată si lucrează pentru oameni de toate vârstele din întreaga lume.

Cursurile de Tehnici de Eliberare Emoțională au ajuns în România prin Oana Sorescu, cea care a devenit in 2018 primul master trainer de EFT si Matrix Reimprinting din Romania, ea învățând aceste tehnici încă din 2013, în țări precum Marea Britanie, Italia,