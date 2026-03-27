Pasiunea pentru fotbal, strânsa colaborare instituțională și o frumoasă prietenie i-au adus din nou împreună pe membrii celor opt echipe înscrise la ,,Cupa Jandarmeriei la minifotbal” pentru a se o întrece într-o competiție care marchează debutul seriei de activități sportive premergătoare Zilei Jandarmeriei Române.

În semn de respect și admirație pentru Echipa Națională a României, competiția a fost stabilită pentru 26 martie, exact în ziua în care s-a jucat în Turcia partida decisivă.

Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul”, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, Direcția Silvică, Penitenciarul Baia Mare, MApN, S.C.Vital și Clubul Old Boys au fost cele opt echipe care s-au întrecut într-o partidă plină de energie și de bună dispoziție.

În fapt, acesta a fost doar un bun pretext pentru a se reîntâlni ca niște vechi prieteni și a se bucura, într-un cadru non- formal, de timpul valoros petrecut împreună.

Și pentru că se spune că în fotbal entuziasmul este totul, jucătorii noștri au demonstrat că sunt și entuziaști și valoroși. Și au mai arătat ceva: că valoarea unei echipe este dată, întâi de toate, de calitatea oamenilor care o compun.