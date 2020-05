Între 14 și 15 mai 2020, a avut loc cea de-a treia ediție a Conferinței XGEN, organizată de un grup entuziast de profesori și studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare care doresc să ofere mai multe șanse la o viață mai bună pentru NeXt GENeration (Generația Viitoare).

Pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2, în acest an, conferința s-a desfășurat în exclusivitate online. Dar acest context nu a reprezentat o barieră pentru studenți băimăreni și nu numai, deoarece printre participanți, s-au numărat și studenți Sibiu, Brașov, Cluj sau București.

„A fost o onoare pentru mine să fiu unul din reprezentanții universității și implicit al facultății noastre și să obțin acest premiu pentru care țin să mulțumesc in primul rând cadrelor didactice coordonatoare.Experiența dobândită prin participarea la Conferința Națională XGEN, a fost una inedită prin faptul că am participat la o conferinta online pentru prima dată, datorită condițiilor actuale. Pentru mine emoțiile nu au fost atât de puternice datorită modului de abordare, iar profesorii din comisie au fost calzi și apropiați de noi, studenții. Lucrarea prezentată, face parte din cadrul temelor abordate de Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului al facultății noastre, cu o tematică legată de analiza produselor agroalimentare și încurajarea consumului produselor locale. Mulțumim organizatorilor și promitem să revenim în anul 2021.” – punctează Ana Marinescu-Ghitescu, studentă în anul IV la specializarea „Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură”, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Ediția din acest an a fost deosebită și datorită unui spectru mai larg al domeniilor și al programelor de studii la care s-a adresat această conferință.

„Recunosc, atunci când am aflat prima dată de această conferință nu am fost prea hotărâtă și motivată să particip, dar două doamne profesoare speciale mi-au dat curaj și m-au făcut să îmi amintesc că genul acesta de evenimente sunt foarte importante atât pentru dezvoltarea studenților, căt și a profesolilor. Sunt bucuroasă și onorată pentru oportunitatea de a dezvolta 2 proiecte cu suflet sub îndrumarea Doamnelor Conf. Univ. dr. Pop Sitar Corina și Conf. Univ. Dr. Hahn Rada Florina, acestea reprezintă dovada vie că profesorii generatiei actuale sunt cu adevărat interesați de dezvoltarea studenților, demonstrând flexibilitate și adaptabilitate la nevoile lor. Felicit organizatorii conferinței XGEN pentru inițiativă, datorită lor am avut oportunitatea de a împărtăși idei și proiecte frumoase, chiar și în aceste vremuri tulburi. Am ales să vorbesc în proiectul “Cele 21 de legi supreme ale liderului” despre conceptul de leadership deoarece merită studiat în profunzime. Cred cu tărie că liderii sunt motorul societății, sunt raze de speranță ce ne călăuzesc pașii, cu încredere, spre evoluție și inovație.” transmite Elvira Dragomir, câștigătoarea conferinței la secțiunea „Științe economice”.

De asemenea, prin acest eveniment se dorește și promovarea unui climat favorabil inovării, având ca ţintă crearea unui cadru activ de dezvoltare a cunoaşterii şi de inducere a spiritului creativ orientat spre performanţă. Dovadă stă lucrarea „Influența tratamentului termic și al adaosului de B-caroten asupra calității uleiului de rapiță”, realizată de Todea Ligia-Ioana.

„I feel honored to get such an amazing occasion, to be able to expose my research from the past 2 years. It wasn’t an easy task to do but it was totally worth it. Why? Let’s be honest…how many times you get in a lifetime for people to actually listen to your opinion and to manifest interest in your work especially, scientifically speaking. To me, I felt listened and I appreciated to all the comments I got from the jury(they were all in my field area, exceptional people, that I can learn from). Also, to be able to participate in an international conference it’s also pretty rare. I saw other people that manifest a similar interest in science and research, everyone exposing something different and it’s amazing how far we have come, it’s like entering in another dimension, you can’t see it with your eyes because it’s so small, but technology gave us the chance to expand our views, even beliefs and be more open to the unseen things. Of course, winning doesn’t mean that my paper was better than my colleagues, they reach different subjects, different fields . I believe that winning is for everyone, because their work matter, it’s just a matter of popularity or exposing the idea differently. I would encourage everyone who is hard working, honest and even if it’s scary to talk in front of a crowd this year I got to speak in from of a screen, and believe me, it’s harder compared to having people in the same room with you. I would like to participate in other events like this, they all help me become the person I want to be, I want to exceed my own expectations, to overcome fear and not least to share valuable information.” – Ligia-Ioana Todea, câștigătoarea conferinței la secțiunea: „Inginerie alimentară”.

Deși, lucrările au fost prezentate de acasă, pentru unii participanți n-au lipsit emoțiile. Alții s-au simțit foarte comod, prezentând și fascinant, atât comisia, cât ceilalți urmăritori din mediul online, pentru că da, conferința noastră a fost transmisă live pe facebook și toată lumea a putut să-și susțină favoriții sau să afle ce idei au studenții din ziua de astăzi.

„N-au lipsit emoțiile, întrebările, temerile pentru ca totul să funcționeze la “cote normale”. Consider că prezentarea lucrarilor științifice în mediul online poate fi un început pentru un mod mai facil de abordare chiar și în vremuri relativ mai bune. Tematica lucrării prezentate se încadrează în preocupările mele anterioare legate de disciplina chimie în general și de efectul terapeutic al unor substanțe utilizate ca medicamente, în special. Am conceput prezentarea lucrării: „Derivați ai acidului para-aminobenzoic cu efect anestezic” într-un mod sintetic, având în vedere respectarea criteriilor care se impun într-o astfel de situație, axându-mă în principal pe rezultatele obținute în laborator Și…în final a venit succesul. Pentru acest rezultat le sunt recunoscătoare tuturor membrilor Catedrei de Chimie din cadrul Facultății de Științe, în mod special conducătorului științific Apreciez în mod deosebit buna organizare a conferinței, gradul de implicare a tuturor factorilor care au contribuit la succesul acestei acțiuni.” – este mesajul Marcelei Pășcuț Marcel, masterandă în anul II, la Chimie Didactică și câștigătoarea la secțiunea „Chimie”.

Prin participarea la acest eveniment, studenții nu doar că au șansa să exerseze și să progreseze în domeniul studiat, dar au putut să primească un feedback din partea celor mai bune cadre didactice pe domeniul în care au participat.

„Mă numesc Palincaș Dumitrița-Crăciunița și am participat la Conferința XGEN cu lucrarea ,,Metode de rezolvare a unor probleme de geometrie”. Prezentarea mea cuprinde câteva noțiuni și aplicații prezentate pe scurt în lucrarea de licență, pe care am realizat-o sub îndrumarea CONF. UNIV. DR. LAURIAN PIȘCORAN. Mi-a făcut plăcere să particip la această conferință, deoarece am primit idei pentru îmbunătățirea conținutului de care voi ține cont la prezentarea finală a lucrării de licență și am avut ocazia să urmăresc cum decurge o conferință în mediul online. Așadar, a fost o experiență constructivă și plăcută. Îi îndemn pe toți studenții să participe la XGEN! Mulțumesc echipei XGEN pentru această oportunitate!”-este mesajul câștigătoarei la secțiunea „Matematică”.

Conferința XGEN este construită în așa fel încât să inspire atât studenții, cât și profesorii, determinându-i să îmbrățișeze provocările viitorului.

„Consider că organizarea conferinței XGEN a fost foarte bună, la fel ca și în alți ani de când particip eu. Deși ne aflăm în aceste circumstanțe cauzate de epidemia de COVID-19, conferința a putut să aibă loc în condiții satisfăcătoare și care să ne facă mai ușoară, atât participarea (pentru noi, studenții), cât și urmărirea (pentru studenți, prieteni sau rude) Pe de-o parte, doresc să mărturisesc că deși aveam puține emoții în momentul prezentării lucrării mele. Conferința online m-a ajutat în acest sens deoarece la un moment dat simțeam că vorbesc doar eu și cu laptopul meu (și nu-mi păsa). Am uitat de toate emoțiile văzând fețele celorlalți membri ai comisie sau ale colegilor și cred că am putut să susțin prezentarea la potențialul meu maxim….Mi-a făcut o mare plăcere să particip încă odată la această conferință frumoasă (îmi doresc, de asemenea să particip și la următoarele ediții) și susțin din plin această oportunitate de dezvoltare pe care voi, organizatorii, coordonatorii și sponsorii ne-o oferiți nouă, studenților.” – transmite câștigătorul conferinței la secțiunea „Tehnologia informației”, Pop Alexandru-Cristian.

Un alt aspect favorabil la conferința din acest an, a fost cel al participării studenților care studiază la alte universități, în afară de universitatea noastră. Astfel, printre participanți s-a numărat și Andreea Ioana Sicoe, studentă în anul IV, la specializarea Ingineria și Protecția Mediului Agricol, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, care ne transmite: „În primul rând, țin să mulțumesc, profesorilor coordonatori pentru susținere și încurajare, organizatorilor Conferintei XGEN, pentru șansa pe care ne-au oferit-o în aceste vremuri de izolare și au făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment important pentru noi, studenții. A fost o experiență unică participarea la o conferință online, am avut multe de învățat, fiind pentru mine un exercițiu, înaintea susținerii lucrării de licență. Lucrarea a fost realizată în cadrul departamentului de cercetare al facultății noastre și a avut ca scop găsirea unor soluții de combatere a populației dăunătorului Melasoma populi L. 1758, (gândacul roșu al plopului) dintr-o plantație din Copșa Mică, județul Sibiu. Studiul a cuprins mai multe etape: cercetare în teren, creșterea dăunătorului în condiții de laborator, observații legate de înmulțirea, ecologia, morfologia și etologia acestuia, precum și recomandări pentru limitarea populației.”

Conferința XGEN a început ca o idee a unui grup de cadre didactice și studenți care voiau să-și depășească condiția și să ofere contexte de dezvoltare și pentru alții, Ideea a fost apreciată și susținută de mulți sponsori și finanțatori, dar tot efortul ar fi fost în zadar fără conf. univ. lect. Sabo Cosmin, coordonatorul XGEN.

„E un vis să fii în echipa de organizare a acestui proiect. Am văzut timp de trei ani cât de mult s-a dezvoltat și cât de apreciată e de studenți. Scopul XGEN e să crească performanța, să asigure transferul de know-how, și să crească vizibilitatea activităților studenților, fiind pentru aceștia o șansă perfectă să-și testeze cunoștințele și să-și verifice proiectele. Mă simt onorată că am putut face parte din această echipă și pe această cale, doresc să felicită participanții, dar și organizatorii, care s-au mobilizat la condițiile actuale și au muncit pentru a face o nouă ediție, o ediție frumoasă.” – Renata Tînc, organizator.