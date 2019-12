Stiti cum ne putem da seama daca o leguma sau un fruct au fost crescute conventional, ecologic sau au fost modificate genetic? Unde gasim aceste informatii oare?

Codul PLU il putem observa pe toate legumele si fructele pe eticheta cu sigla firmei de obicei. Este un cod format din 4 sau 5 cifre, care ne dezvaluie insa, destul de multe informatii daca stim sa il citim corect. Daca acest cod nu exista, cel mai probabil alimentul respectiv este unul conventional.

Un cod PLU format din 4 cifre, care incepe cu cifra 4 (ex. 4258) inseamna ca acel fruct sau leguma a fost obtinut dintr-un rasad nealterat, cu posibila utilizare a pesticidelor si/sau fertilizantilor, practic inseamna un produs crescut conventional.

Un cod PLU format din 5 cifre, care incepe cu cifra 9 (ex. 95875), semnalizeaza un fruct sau leguma ecologica, crescut in conditii controlate, fara utilizarea pesticidelor in procesul de crestere.

Un cod PLU format tot din 5 cifre, dar care incepe cu cifra 8 (ex.82639) semnalizeaza in schimb, un fruct sau leguma modificate genetic.

O simpla citire a unei mici etichete ne ofera atat de multe informatii pentru sanatatea noastra. Va recomand din suflet sa cititi toate etichetele alimentare de la produsele cumparate, chiar daca necesita putin mai mult timp, e timp pe care il investiti in sanatatea voastra! Alegeti inteligent, alegeti sanatatea