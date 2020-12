Se apropie sărbătorile de iarnă și ca în fiecare an Poliția Română vine să vă reamintească pericolele la care vă expuneți, atât de ordin fizic, cât și legal, atunci când folosiți materiale pirotehnice.

An de an tinerii se joacă cu petardele, punându-și în primejdie propria viață și a celorlalți. Și an de an se înregistrează accidente nefericite în urma cărora unii dintre aceștia rămân cu infirmități grave pentru tot restul vieții.

Articolele pirotehnice nu sunt jucării. Utilizarea și comercializarea acestora sunt reglementate prin acte normative:

1. Legea nr.126 /1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;

2. Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.



Materialele pirotehnice au diferite grade de periculozitate și prin lege sunt prevăzute cu anumite restricții. Unele nu pot fi comercializate persoanelor sub 16 ani, altele celor sub 18 ani, iar altele sunt destinate doar specialiștilor.

Astfel fiți atenți ce materiale pirotehnice comercializați și cui le comercializați, pentru că faptele prin care sunt încălcate aceste norme, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.

De asemenea cei care achiziționează astfel de materiale să fie atenți ce achiziționează pentru a nu se expune pericolelor.

Totodată părinții trebuie să-și monitorizeze copiii și să le explice gravitatea consecințelor și în nici un caz să nu le permită utilizarea lor. Copiii/tinerii trebuie să înțeleagă că o astfel de „glumă” poate să se sfârșească tragic.

Polițiștii de prevenire maramureșeni vă recomandă să fiți responsabili în tot ceea ce faceți pentru a vă bucura din plin de magia sărbătorilor de iarnă și vă urează:

Sărbători în Siguranță!