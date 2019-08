În ajunul marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, mulţi credincioşi greco-catolici, la fel ca cei ortodocşi, au pornit pe urmele lacrimilor Maicii Sfinte spre Nicula. Pentru greco-catolici însă, aceste urme se suprapun cu urmele paşilor înaintaşilor lor în credinţă. Un semn al continuităţii pe acest drum al credinţei, reluat iar şi iar, peste ani şi generaţii, a fost prezenţa moaştelor Arhiereului Iuliu Hossu, acum Fericit Episcop martir pentru credinţă.

Programul Pelerinajului la Nicula organizat în Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, a început în după-amiaza zilei de miercuri, 14 august, la capela greco-catolică din Gherla, de unde, după primirea Episcopului eparhial şi un moment de rugăciune, s-a pornit pe jos, cu Moaştele Fericitului Episcop Iuliu Hossu, spre biserica parohială din Nicula.

Procesiunea a fost condusă de Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla, alături de care au participat Pr. vicar general Călin Bot, pr. Anton Crişan, vicar cu persoanele consacrate şi grupurile de rugăciune, coordonator al programului pelerinajului, preoţi vicari, protopopi – între care pr. Alexandru Hruban Protopop de Gherla – care l-a întâmpinat pe PS Florentin la Gherla; pr. Marius Mureșan Protopop de Someș – cel care, împreună cu pr. paroh Patriciu Sălăjan a primit Episcopul şi pelerinii la Nicula. De asemenea, au fost prezenţi consilieri eparhiali, zeci de preoți, diaconi, studenţi ai Seminarului Eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”, persoane consacrate – surori din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului (CMD), călugări ai Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) cu Pr. Protoegumen Ioan Laurian Daboc superior provincial OSBM – , reprezentanţi ai oficialităţilor, sute de credincioşi.

Au pornit spre Nicula, grupuri din parohii de pe teritoriul eparhiei, tineri din ASTRU-Cluj, membre ale Reuniunii Mariane, tineri Cercetaşi ai munţilor, membri ai Asociaţiilor eparhiale – Caritas eparhial, Credinţă şi Lumină… Credincioşii au venit cu intenţii de rugăciune şi cântec de preamărire în cinstea Adormirii şi înălţării la Cer a Preasfintei Fecioare Maria. Comunitatea parohială din Floreşti – Cluj a venit cu un steag papal, care flutura frumos în bătaia vântului vorbind despre semnul unităţii cu Roma, motivul central pentru care au suferit şi au murit sfinţii martiri. Tinerii astrişti şi-au adus şi ei steag şi l-au purtat în fruntea procesiunii, semn al tinereţii Bisericii, al credinţei generaţiilor noi, care au acum modele luminoase, pe Fericiţii Episcopi martiri, ca dascăli, călăuzitori şi protectori pe drumul vieţii.

La biserica parohială din Nicula, în curte, s-a celebrat Vecernia cu participarea studenţilor teologi şi Paraclisul Maicii Domnului cu Surorile CMD, după care PS Florentin s-a adresat pelerinilor de la Nicula.

Episcopul de Cluj-Gherla a evocat, în cuvântul rostit la Nicula marile pelerinaje din timpul eminentului Ierarh şi viitor cardinal român, acum Fericitul episcop Iuliu Hossu. A subliniat faptul că el este „cel care a dat amploarea acestor pelerinaje în anul 1920. Sigur că se făceau şi până atunci pelerinaje, din 1712, când a fost ridicată bisericuţa de lemn, dar trebuie să ştim că amploarea mare a acestor pelerinaje a fost în perioada 1920-1948. De aceea putem spune cu bucurie că iată, după acei 28 de ani de pelerinaj, acum a venit din nou în pelerinaj Cardinalul aici, la Nicula. Pleca de la Gherla, aşa cum am plecat şi noi, dar pleca de la cocatedrala din Gherla. Astăzi nu au putut intra aceste moaşte în acea biserică-catedrală în care el a slujit, aşa cum ar fi fost firesc, nu pot ajunge nici la biserica din deal, unde a hirotonit atâţia preoţi, unde a primit în călugărie atâţia candidaţi din motive pe care le ştim… Avea o dragoste deosebită faţă de aceste locuri şi de aceea, permiteţi-mi să-i dau cuvântul:

EPISCOPUL IULIU HOSSU DESPRE NICULA: Îşi amintea de „sfintele pelerinaje la mănăstirea de la Nicula, care au mângâiat sufletul meu peste măsură, începând cu anul 1920 și până în 1948 fără întrerupere, an de an;”

„Am ajuns pe calea scumpă sufletului meu la Nicula, la sufleteasca îmbrățișare cu zecile de mii în toți anii fără excepție, pe orice vreme și în orice împrejurări”…

„Dar însetați de lumină, de pace și de viață au alergat din toate părțile, din mari depărtări, bunii și scumpii credincioși, învingând toate greutățile, cu zecile de mii totdeauna, an de an, iar în acest an (vorbea de anul 1948), atingând până la vreo 50 000” – spune Episcopul Iuliu.

Din arestul mănăstirilor ortodoxe, sau din Penitenciarul de la Sighet, Episcopul Iuliu şi-a continuat pelerinajele sufleteşti şi aici, la Nicula, ca şi în celelalte parohii, contemplând cu bucurie mulţimile şi binecuvântându-le şi purtând pe cale, zice foarte frumos, „icoana mulţimilor de la Nicula”. Acea imagine a mulţimilor a păstrat-o şi a dus-o cu el şi în detenţie.

Preasfinţia Sa a invitat la rostirea unei rugăciuni pe care Cardinalul, o adresează în Memoriile sale Maicii Sfinte de la Nicula: „Maică Sfântă, făcătoare de minuni, roagă-Te Domnului Isus să ne dăruiască pacea Sa pe care lumea nu ne-o poate da; adună-ne, Maică Preacurată, iarăși pe toți la picioarele Tale la Nicula, să-ți privim cu mângâiere ochii milostivi care au mângâiat mulțimile fără număr care s’au perindat de-a lungul șirului anilor, alergând la Tine, scumpă Mamă, cu trupuri trudite de greutățile drumului, dar cu sufletele neînfrânte, puternice în tăria credinței, primind totdeauna toate piedicile puse la cale, pe calea cea frumoasă care ducea la Tine, Maică Sfântă de la Nicula”.

Iubiţi credincioşi, noi continuăm astăzi această tradiţie din anii ’48, întreruptă din motive pe care le cunoaştem până în anii ’90, reluată mai târziu şi de fapt, împlinim un gând pe care şi Cardinalul l-a avut: în testamentul său spiritual, în Memoriile sale, el spunea foarte frumos:

„Atunci când mâna care scrie nu va mai trăi în această viață (mâna Arhiereului), dar din mila Domnului binecuvântarea va rodi în sufletele voastre, să rodească în sufletele copiilor și ale copiilor copiilor voștri; plinește, Doamne, îndurate şi binecuvântează pe poporul Tău cu pace. Maică Preacurată, ocrotește-l și păzește-l în dragostea Ta de Mamă”.

Iată noi, copiii copiilor, continuăm astăzi această tradiţie şi ne bucurăm că el este prezent alături de noi aici, la picioarele Maicii Sfinte. De aceea, cu încredere, să o rugăm: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi. Amin”.

Rugăciunea a continuat până a doua zi în biserica parohială din Nicula în cinstea marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, care a culminat joi, 15 august 2019, cu Sfânta Liturghie Arhierească.