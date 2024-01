Indemnizaţiile de handicap ar putea să crească. Cât sunt acestea acum. Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că indemnizațiile persoanelor cu handicap vor fi mărite.

Şeful Guvernului a fost întrebat dacă anul acesta se vor mări pensiile persoanelor cu handicap.

„Categoric. După şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu ministra Muncii, pentru că am avut discuţiile cu Sanitas, apoi, normal, că avem şi asistenţa socială şi am vorbit şi despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, şi un sistem nou, o să fie şi o digitalizare, toate persoanele introduse”, a afirmat premierul Ciolacu.

Indiferent de venituri, persoanele cu handicap beneficiază de indemnizație lunară și de buget personal complementar lunar. Indemnizația lunară este de 419 lei, pentru adultul cu handicap grav, respectiv de 317 lei, pentru adultul cu handicap accentuat, conform Comisiei Europene.

Indemnizația de handicap va fi majorata din 1 martie 2024, odată ce Indicele Social de Referință va crește cu rata medie anuală a inflației. Pentru anul 2022, rata anuala a inflației, potrivit INS , este de 13,8%.

În conformitate cu Legea nr. 225/2021 , valoarea indicatorului social de referință (ISR) se actualizează din oficiu, în fiecare an, la 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică.

Mai există şi o altă sintagmă, folosită pentru altă formă de ajutor: „bugetul personal complementar lunar”, care este de 179 de lei, pentru adultul cu handicap grav, 132 de lei, pentru cel cu handicap accentuat, şi 72 de lei, în cazul adultului cu handicap mediu.

Acesta este 359 de lei, pentru copilul cu handicap grav, 210 lei, pentru copilul cu handicap accentuat, şi 72 de lei, pentru copilul cu handicap mediu.

Indemnizaţia de handicap nu este singurul ajutor social primit de persoanele din categoria aceasta. Mai există şi cardurile electronice pentru carburant, de transport.

Acestea vor fi alimentate cu 1.500 de lei pe an, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei pe an, pentru cele cu handicap accentuat.