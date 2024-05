Se aude că mai mulți „grei” liberali ar fi fost rugați să vină în urbea noastră ca să scoată din avarie trăsura electorală a lui Ionel Bogdan, rămasă fără „roate” cu mult înainte de a trece linia de sosire.

Printre cei invitați s-ar afla Emil Boc, primarul Clujului, și Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, fost primar al municipiului Oradea. Să recunoaștem, oameni de administrație, care au obținut rezultate notabile de-a lungul vremii. Cu un minus pentru Boc, fost premier al Guvernului Băsescu-Udrea, care nu are ce să își treacă nimic deosebit la capitolul „realizări” în perioada respectivă.

Ionel Bogdan, candidat autopropus la primăria Baia Mare după ce a abandonat lupta pentru CJ, vrea să se laude cu realizările vecinilor liberali și să le promită băimărenilor că dacă îl vor alege, municipiul de pe Săsar va avea viitorul pe care îl au Oradea și Cluj Napoca în prezent.

Aicea suntem cam băgați în ceață. Mai precis nu înțelegem demersul lui Ionel. De ce să vină Boc și Bolojan acum, ce să facă în Baia Mare? Ionel e de patru ani președintele CJ și nu știm să le fi cerut vreodată „asistență” celor doi mahări liberali. Să-i fi fost rușine să apeleze la sfaturile și îndrumarea lor? Păcat, poate că dacă ar fi făcut-o nu reușea să pună județul pe butuci.

Dacă ar fi mers să stea câteva zile prin preajma lor, bănuiesc că s-ar fi ales cu ceva, ar fi învățat una alta, chiar dacă am serioase îndoieli. Cred că ar fi mai benefic pentru comunitate dacă înfumuratul Ionel, în cazul în care ar câștiga primăria (lucru aproape imposibil) s-ar duce să ia „lumină” de la Boc și Bolojan pentru că, așa cum spuneam, are de la cine.

Apoi, am convingerea că băimărenii prezenți la mitingul liberal de susținere ar fi cuprinși de o tristețe iremediabilă când ar auzi ce realizări mărețe au cei doi, în comparație cu „nimicul”, pardon cu planurile lui Bogdan rămase după patru ani tot în celebra lui broșură. Ar putea și plânge alegătorii, mișcați de cele auzite. Merită atâta amărăciune vărsată asupra lor?

Și încă ceva. Ilie Bolojan a plecat din primărie după ce a pus în practică tot ce a gândit despre Oradea, poate chiar mai mult de atât. Cu satisfacția lucrului bine făcut, a decis să meargă la CJ, pentru că județul are nevoie de om de talia lui în funcția de președinte.

La noi, Ionel a procedat exact invers. După ce nu a făcut absolut nimic pentru județ, vrea să conducă Baia Mare! Refuză competiția cu Zetea, conștient că ar fi călcat în picioare de maramureșeni, și își caută salvarea la primăria Baia Mare.

Mare deosebire între cele două personaje. Mai ales de caracter…

Grigore Ciascai