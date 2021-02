Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat sceptic față de declarațiile ministrului Economiei privind folosirea cu alte scopuri a fondurilor destinate ajutării IMM-urilor. Gazetarul a amintit, la Digi24, episodul încercării de angajare la Ministerul Economiei a unei directoare acuzată că a colaborat cu Securitatea și a spus că nu poate avea încredere în Claudiu Năsui, care a renunțat la această numire abia după protestele opiniei publice.

„Domnul Năsui, ne amintim că recent a ținut gaia-mațu, cu o obstinație demnă de o cauză mai bună, a ținut să o numească pe o doamnă de la Ministerul de Finanțe, director pe-acolo, s-o numească în Ministerul Economiei. Uluitoare este încăpățânarea acestui domn ministru, tenacitatea cu care a ținut neapărat s-o înfigă în post, în conducerea Ministerului Economiei pe acea doamnă. Cu toate că pe ea a refuzat-o însuși premierul – la o primă încercare de numire care depindea de premierul Cîțu, de director general, a refuzat-o, a zis Nu, domne, nu mi-o pui p-asta acolo. Ei, domnul Năsui a continuat, a ajuns să spună – domne, e uluitor – O s-o pun director adjunct, ca să nu mai depindă de premier.

Spune domnul Năsui că nu o cunoaște, dar i-a fost recomandată și că are un CV foarte bun, are un trecut profesional foarte bun. Însă în trecutul profesional al acestei doamne se află și turnătoria la Securitate. Să fie foarte clar, ce se judecă la Curtea de Apel în clipa de față nu e turnătoria, este poliția politică făcută sau nu de această doamnă prin turnătoriile pe care le-a făcut – e indubitabil, pentru că ele există, sunt înregistrate, sunt la CNSAS și sunt clar punere în situații periculoase, dificile a unor concetățeni ai ei, despre care vorbea Securității că au de gând să plece din țară, că nu agreează regimul și vorbesc împotriva lui…”, a declarat Cristian Tudor Popescu vineri seară, la Digi24.

Dosare pentru „turnați”

El a explicat care erau consecințele pentru cei „turnați” la Securitate.

„Să zicem că cetățeanul respectiv se ducea să-și vadă sora în străinătate sau urma să plece cu o bursă de studii în străinătate – era greu în perioada Ceaușescu, dar se mai pleca. Ei, nu mai pleca. În momentul în care era turnat, fără niciun fel de explicații, i se refuza pașaportul. Dacă se spunea despre respectivul că vorbește împotriva regimului, imediat era urmărit, îi erau ascultate telefoanele, deschisă corespondența, întreaga lui familie era urmărită și, la un moment dat, Securitatea putea să-l cheme pe respectivul și să-l ancheteze – nu tovărășește, ehei, tovărășește era la partid, la Securitate erau alte metode – să-l ancheteze temeinic și la sfârșit știți ce să facă? Să-i propună, dacă se mai poate vorbi de propunere, colaborarea. C-așa făcea Securitatea. După ce-l punea cu spatele la zid îi spunea Domne, vrei în continuare să nu mai ai viață? Hai, colaborezi cu noi și ne-am înțeles. Astea erau consecințele”, a detaliat CTP.

Beneficii pentru „turnători”

Pe de altă parte, arată gazetarul, cei care „turnau” aveau o serie de avantaje materiale și sociale de pe urma acestor acte.

„În schimb, cine făcea turnătoriile astea beneficia de avantaje. Aceasta era o trișerie profesională ordinară. Era un furt. Îți luai un avantaj nemeritat, fără just temei, în raport cu alți concetățeni ai tăi. Pentru că, turnând la Securitate, în clipa în care trebuia să fii ales pentru ceva – pentru avansare, pentru a te înscrie la doctorat, pentru a primi apartament – dacă erai omul nostru, cum se spunea de la Securitate, erai cel care primea. (…) Aveai niște avantaje din punct de vedere economic, social, financiar, uman fiind turnător la Securitate. Adică trișai. Adică furai startul în raport cu alți cetățeni care nu făceau lucrul acesta”.

Jurnalistul a afirmat că nu mai poate avea încredere în ministrul Claudiu Năsui, după acest episod și a spus că este sceptic inclusiv cu privire la afirmațiile ministrului privind folosirea în alte scopuri a granturilor guvernamentale pentru ajutarea IMM-urilor.

„(Ministrul Claudiu Năsui – n.r.) pentru această doamnă, în deplină cunoștință de cauză, știa foarte bine ce a făcut doamna asta, și-a spus Ei, și? Ce dacă? Deci, dacă așa judecă domnul Năsui, ministru al Economiei, că o persoană care a putut să procedeze încă de tânără în felul acesta, câștigând astfel de avantaje nemeritate în raport cu ceilalți, cum de poate să o dorească cu atâta ardoare și să nu-i pese, să spună cu cinism Da, și ce dacă? Ei, mă rog… n-a turnat la Securitate, că încă nu s-a pronunțat Curtea de Apel? Din acel moment, după ce l-am văzut pe domnul Năsui vorbind, eu nu mai am încredere în domnul Năsui. Am dreptul ăsta. (…) După ce a făcut asta domnul Năsui, iată că pot să fac acest scenariu, că poate că toată zarva asta cu apartamentele, cu deturnarea de fonduri din granturile astea pentru IMM-uri, este de fapt o înșelătorie pentru a nu se mai da astfel de fonduri și a mai face rost de niște bani la buget”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.