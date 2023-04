Pentru prima dată în istorie, sezonul acesta, Federația Română de Handbal organizează Cupa României dedicată junioarelor 1, adică handbalistelor cu vârsta sub 19 ani.

Evenimentul are loc, zilele acestea, la Sfântu Gheorghe, în Sala Szabo Kati. 6 echipe vor lua parte la acest turneu: Sepsi SIC, Activ Ploiești, Rapid București, CSS Caracal, CSS 2 Baia Mare și CS Liviu Rebreanu Turda. Primele două confruntări au avut loc joi, iar turneul continuă vineri și sâmbătă, cu câte două meciuri programate după-amiaza. Despre motivul organizării Cupei la junioare 1 ne vorbește antrenoarea federală Steluța Luca.

„Noi, federația, am luat această decizie pentru a oferi cât mai multe jocuri sportivelor. Pentru a putea performa, pentru a putea ajunge acolo unde fiecare sportivă își propune. Este un vis la început de carieră pentru aceste sportive. Sunt anumite categorii de vârstă unde nu sunt jocuri suficiente și atunci am zis să venim cu o competiție în plus la nivel de junioare. Iar Cupa României cred că este un plus pentru sportive.” – STELUȚA LUCA – antrenor federal, responsabilă cu loturile naționale de junioare

Intrarea la fiecare meci costă 10 lei. Finala mare va avea loc duminică, de la ora 13.30. La băieți, Cupa României pentru juniori 1 se va desfășura în perioada 11-14 mai, orașul gazdă urmând a fi anunțat în curând.