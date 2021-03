În perioada 6-7 martie în Pasul Bucin din județul Harghita s-au desfășurat Campionatele Naționale de Orientare-Schi în probele de sprint, ștafeta și ștafeta mixtă, competiții desfășurate sub egida Federației Române de Orientare și la care s-au aliniat majoritatea cluburile de profil din România. Eforturile organizatorilor în vederea desfășurării în bune condiții a întrecerilor a fost unul imens, deoarece după multe amânări si tatonări a stării zăpezii s-a reușit totuși organizarea în bune condiții a acestor competiții.

Deși până acum această iarnă a fost una foarte săracă în zăpada, sportivii de la CS Știința Electro Sistem Baia Mare s-au pregătit foarte serios pentru aceste importante întreceri. Pentru aceasta ei au fost nevoiți să facă navetă zilnică către zone înzăpezite sau să se antreneze pe role-schi, pentru a putea intra în formă maximă, dar și pentru a-și apăra prestigiosul titlu de cel mai bun club de orientare pe schiuri din România.

Eforturile lor au fost încununate de succes, deoarece nu mai puțin de 38 de diplome au reușit să depună sportivii băimăreni în vitrina clubului.

Toți componenții lotului prezent la acest eveniment și-au adus contribuția la această performanță, dar nu trebuie trecută cu vederea titlurile de campioni naționali obţinute de ştafetele seniori elită, cele care au învins puternicele ştafete ale CSU Craiova, grupare care domina această probă in ultimii ani. In plus, in cele 3 categorii de participare in proba de stafeta mixta (14, 17 si 21 de ani), CS Ştiinţa Electro Sistem Baia Mare a reuşit sa cucerească 6 medalii din cele 9 posibile.

În urma acestor frumoase rezultate, a fost absolut firesc ca gruparea băimăreană condusă de antrenorii Lucia Pop și Istvan Sebestyen să își mențină în continuare supremația în Orientarea pe Schiuri, CS Știința Electro Sistem Baia Mare dominând de altfel de mulți ani încoace aceste întreceri.

Rezultatele obținute sunt:

Sprint:

Loc I: Manu Andreea la F17

Locuri II: Sebestyen Carla la F14, Peleș Ștefania la F17, Deac Anca la F21, Sebestyen Istvan la M21

Locuri III: Sabou Tania la F17, Alexandra Roman la F21, Lenard Cristian la M14

Ștafetă:

Locuri I: F17-Manu Andreea și Peleș Ștefania, F21-Deac Anca si Roman Alexandra, M17- Kotai Alexandro, Hreniuc David și Catană Marius, M21-Vădean Cătălin, Sebestyen Istvan și Biro Alexandru.

Locuri II: F14-Sebestyen Carla si Man Antonia, M14-Lenard Luca, Lenard Cristian si Manu Cristian

Loc III: F17- Sabou Codruta, componentă a reprezentativei Maramures.

Ștafetă mixtă:

Locuri I: Man Antonia cu Manu Cristian la MF14, Peleș Ștefania cu Catana Marius la MF17

Locuri II: Sebestyen Carla cu Lenard Cristian la MF14, Manu Andreea cu Hreniuc David la MF17, Deac Anca cu Biro Alexandru la MF21

Loc III: Roman Alexandra cu Sebestyen Istvan la MF21

Pentru orientariştii băimăreni urmează sezonul de orientare în alergare, primele competiții la care vor lua parte vor fi Campionatul Național de Semimaraton și Cupa Busola de Aur, întreceri ce se vor derula peste 2 săptămâni la Cluj Napoca.

Informaţii furnizate de CS ȘTIINȚA ELECTRO SISTEM BAIA MARE