Handbalista Cristina Laslo, cea mai bună marcatoare a României la CM din Spania, a declarat luni, după înfrângerea cu Suedia, ultimul meci din competiţie al tricolorelor, că vede viitorul naţionalei ”cu zâmbetul pe buze”.

”Nu a fost întâmplător acest turneu, meciurile cu Norvegia, cu Olanda, am ţinut piept şi Suediei. Din păcate, detaliile fac diferenţa şi asta s-a văzut. Pe repliere suferim şi pe fazele lor rapide, ne-am dorit să facem puncte, să ne întoarcem cu o victorie. Am avut o grupă grea, România mereu pică cu Norvegia, cu Olanda, cu echipele puternice. Vor veni şi punctele. Au fost multe lucruri bune în echipa noastră. Avem şi situaţia Oanei Borş, cu acea accidentare, Crina Pintea are o ruptură musculară, dar azi şi-a dorit să fie în teren. Sunt foarte multe lucruri bune, toată lumea încearcă să marcheze, avem în continuare o colaborare bună cu pivotul, linia de 9 metri, plus contraatacul, asta mă bucură. Văd viitorul echipei naţionale cu zâmbetul pe buze”, a declarat Cristina Laslo.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă luni, la Castello, de reprezentativa Suediei, scor 34-30 (19-16), în ultimul meci din grupa principală II. Tricolorele au încheiat CM din Spania pe locul 13, iar obiectivul trasat de FRH era clasarea în primele 10 naţiuni.

Naţionala României va reveni în ţară marţi seară.

Tricolorele au jucat şase partide la CM din Spania, iar rezultatele complete sunt: 39-11 cu Iran, 38-17 cu Kazakhstan şi 22-33 cu Norvegia (grupa preliminară C), 30-31 cu Olanda, 43-20 cu Iran şi 30-34 cu Suedia (grupa principală II). Centrul Cristina Laslo (Minaur Baia Mare) a fost cea mai bună marcatoare tricoloră, cu 34 de goluri în şase partide.

Meciurile din sferturile de finală se vor juca în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie. Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.

Echipa României a bifat a 25-a participare la Mondiale, fiind în continuare singura reprezentativă care a participat la toate ediţiile.

La ultima ediţie a Campionatului Mondial, România s-a clasat pe locul 12. Podiumul ediţiei din 2019 a fost ocupat, în ordine, de Olanda, Spania şi Rusia.

România are în palmaresul CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).