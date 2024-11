Jurnalistul Costin Andrieș spune că alegerile prezidențiale americane sunt un subiect vast, care, văzut din acest colț de Europă, are ca principală prioritate politica externă americană față de Rusia, Ucraina și Estul Europei.

Politica externă, Trump:

– l-a amenințat pe Putin că dacă invadează Ucraina, bombardează Moscova

– a interzis conducta rusă de gaz Nord Stream 2

– a prăbușit prețul petrolului, din care Rusia se înarma

– a omorât sute de ruși în Siria în 2018, semnalizând lui Putin că nu va tolera nici un fel de provocări

– ca președinte, a dat ucrainenilor sisteme Javelin și alte ‘arme letale’ refuzate de Obama, arme vitale în primele zile ale invaziei din februarie 2022

– ambasadorul lui Trump la București, Adrian Zuckerman, critică de la începutul invaziei decizia SUA și a NATO de a nu oferi Ucrainei tot ajutorul militar ca să elibereze toate teritoriile ocupate de ruși, inclusiv Crimeea.

Politica externă, Biden/Harris:

– a eliminat sancțiunile impuse de Trump conductei NS2

– a interzis Keystone Pipeline și a provocat o explozie a prețului petrolului la nivel mondial, lucru care a umplut vistieriile lui Putin

– retragerea dezastruoasă din Afganistan, care i-a transmis lui Putin că poate să își facă de cap în Ucraina

– cu câteva zile înainte de invazia din februarie 2022, Biden i-a transmis lui Putin că probabil SUA nu va face nimic în cazul unei ‘incursiuni minore’

– la acel moment, Biden și administrația democrată știau deja că Putin va invada Ucraia

– SUA credea propaganda lui Putin care spunea că va captura Kyivul și va instaura un guvern marionetă în câteva zile

– Biden luase decizia să cedeze Ucraina Rusiei

– de aceea SUA a retras tot personalul diplomatic de la Kyiv, urmate de toate statele occidentale cu excepția Poloniei

– la începutul invaziei, în loc să îi ofere sprijinul militar ca să se opună Rusiei, Biden i-au spus lui Zelenski că îl ajută să fugă din țară

– ‘i don’t need a ride i need more ammunition’: atunci Zelenski a intrat în istorie

– ucrainenii au supraviețuit în primele zile cu Javelinurile pe care le aveau de la Trump

– Biden a refuzat să le dea ucrainenilor, pe rând, avioane, tancuri, sisteme ATACMS, sisteme HIMARS, sisteme Patriot, iar când le-a dat, a fost târziu și în cantități insuficiente

– Biden/Kamala au dat rușilor răgazul să radă orașe întregi de pe fața pământului, iar până acum războiul a făcut sute de milioane de victime

Partidul Republican, în orice configurație posibilă, este preferabil Estului Europei, din cauza poziției mult mai dure decât a Partidului Democrat față de Rusia.

Vedem asta din istoria Războiului Rece și vedem asta din primul mandat al lui Donald Trump.

Costin Andrieș