Maramureșeanul Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului în intervalul martie 2017 – 7 noiembrie 2019, arată că lasă în urma sa proiecte frumoase pentru Maramureș, proiecte care speră să fie continuate de cei care vor veni în urma sa.

”La finalul mandatului de secretar de stat doresc să mulțumesc maramureșenilor care au sprijinit și votat Partidul Social Democrat la alegerile parlamentare din decembrie 2016, oferindu-mi astfel șansa de a-i reprezenta în Guvernul României, în Ministerul Tineretului și Sportului, un minister pe cât de greu, pe atât de frumos. Am promis, încă din prima zi de mandat, că voi fi alături de maramureșeni, că nu voi uita de unde am plecat și că mă voi implica mereu în dezvoltarea sportului maramureșean cu tot ce înseamnă aceasta. Maramureșul a avut mereu sportivi de excepție, care merită tot ce este mai bun, care merită șansa de a se pregăti la ei acasă, în condiții dintre cele mai bune. Vorbim despre un județ cu tradiție în handbal, rugby, natație, volei, un județ cu tradiție în aproape toate sporturile, cu valori de talie mondială. Si consider că suntem datori să continuăm seria de succese ale lui Lascăr Pană, Monica Iagăr și alți sportivi valoroși care au reprezentat cu cinste județul Maramureș și România, atât în țară cât și în străinătate”, a precizat social-democratul Cosmin Butuza, la finalul mandatului său ca secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului.

Fostul reprezentant al MTS arată că, din păcate, în ultimii peste 20 de ani, sportul din Maramureș a fost văduvit de investiții în infrastructură și a fost de datoria sa asumată ca maramureșean să lupte pentru a remedia acest mare neajuns. ”În cei aproape trei ani de mandat am sprijinit sportul din Maramureș, atât prin sume consistente alocate Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, cât și prin fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din județ. Am avut un rol determinant în înființarea Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” din Baia Mare, primul înființat la nivel național, în ultimii 18 ani. La începutul acestui an am alocat 12.000.000 de lei pentru investiții la nivel local și mi-aș dori ca proiectele aflate în derulare să fie continuate de cei care au preluat acum guvernarea. Am alocat bani pentru reabilitarea completă a Hotelului Sport şi a bazinului descoperit de înot, pentru sistemul de climatizare al Sălii Polivalente „Lascăr Pană” şi pentru studiul de fezabilitate la terenul de atletism, investiţie cuprinsă în alocarea bugetară de anul viitor. Sper ca Guvernul Orban şi USR să respecte şi să continue aceste investiţii aduse de PSD în Maramureş, pentru maramureşeni!”, a arătat social-democratul Cosmin Butuza.

La final de mandat, maramureșeanul Cosmin Butuza a precizat că pleacă din Ministerul Tineretului și Sportului cu fruntea sus și împăcat că și-a adus aportul la dezvoltarea sportului național, mulțumindu-le colegilor și colaboratorilor cu care a muncit în timpul mandatului. ”Singura mea dorință este ca acest guvern liberal să nu minimalizeze munca noastră și să nu-și bată joc de investiţiile făcute!”, și-a încheiat mesajul fostul secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Cosmin Butuza.