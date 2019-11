Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, a transmis luni, 11 noiembrie 2019, un mesaj de mulțumire adresat tuturor maramureșenilor care au ieșit la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale.



”Mulțumesc tuturor maramureșenilor care au participat la votul de duminică, în primul tur al alegerilor care vor desemna președintele României pentru următorii cinci ani. Am susținut, alături de colegii și simpatizanții PSD, un candidat care a demonstrat că iubește Maramureșul și care a fost dispus să ajute județul nostru în acești ultimi ani. Mulțumirile mele, însă, se adresează azi tuturor. Și celor care au votat Viorica Dăncilă și celor care au susținut sau votat un alt candidat, pentru că democrația românească are nevoie de participarea tuturor, iar eu sunt un democrat convins, un om care a crescut și s-a dezvoltat în democrație”, a subliniat liderul județean al PSD, Gabriel Zetea.

Vicepreședintele PSD al Regiunii de Nord-Vest a întărit ideea că nu va susține niciodată politicienii care au tendințe autocratice, despotice, așa cum au unii reprezentanți ai dreptei politice românești. ”PSD este un partid al democrației și voi susține calea europeană și întărirea democrației românești. România are nevoie de stânga politică pentru a putea fi o democrație funcțională, iar stânga românească și PSD, implicit, are nevoie de întărirea mesajului european și de consolidarea unei democrații autentice și durabile prin acțiune fermă, mesaje oneste și lideri cinstiți. România a fost întotdeauna exigentă cu PSD, iar românii știu că PSD a reprezentat în fiecare moment realitatea societății românești cu bune și cu rele. Azi, românii își doresc și mai mult de la România și tocmai de aceea cer și mai mult de la PSD”, a conchis Gabriel Zetea, președinte PSD Maramureș.

În ceea ce privește votul acordat în primul tur al alegerilor prezidențiale, a arătat că și-a exercitat opțiunea democratică în Țara Codrului, la Ariniș. ”Am votat pentru candidatul care a facut cu adevărat lucruri bune pentru Maramureș, am votat pentru o femeie care, atunci când a deținut funcții de decizie în România, a arătat că îi pasă de Maramureș și a ales să fie alături de maramureșeni. Eu nu uit sumele alocate județului nostru pentru Aeroportul Internațional Maramureș, pentru reabilitarea drumurilor județene lăsate în paragină de toate guvernările de dreapta vreme de zeci de ani și, mai ales, nu uit cuvintele de drag adresate Maramureșului de fiecare când ne-a vizitat. Și sunt convins că nici maramureșenii nu au uitat, iar acest fapt s-a văzut la vot, acolo unde candidatul PSD, Viorica Dăncilă s-a clasat pe locul secund în bătălia electorală pentru președinția României. Mai mult, am convingerea că, în turul doi, scorul va fi unul și mai bun în Maramureș pentru candidatul Partidului Social-Democrat”.