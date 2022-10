Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cuplurile cele mai apreciate din showbiz. Cei doi fac echipă și acasă, dar și pe scenă. S-au căsătorit în 1992, deci în acest an sărbătoresc Nunta de Perlă – 30 de ani de căsnicie.

Când și-au unit destinele, artista avea 17 ani, iar Lupu, 23 de ani. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste frumoasă.

”Nu o să petrecem la Nunta de Perlă, pentru că noi, soliștii de muzică populară, nu ne ținem de chefuri, ne hrănim cu aplauzele voastre. Am aflat că mulți au divorțat în pandemie, dar nu știi niciodată ce e în casa omului, văd atâtea scandaluri și la televizor. Vă spun foarte sincer, acum 30 de ani, când eu și Cornelia ne-am căsătorit, ne-am zis, înainte de a ajunge la altar, că dacă nu ne vom înțelege și nu vom putem să conviețuim, să ne luăm bocceluța și să ne despărțim, unul în dreapta, altul în stânga, fără bălăcăreli. Noi nu ne batjocorim, eu nu i-am adresat niciodată Corneliei vreun cuvânt care nu era la locul lui. E vorba despre respect. Când mai apar probleme, noi discutăm constructiv, se spun lucrurilor pe nume și ne cerem iertare, dacă e cazul. Nu apucăm să strigăm sau să țipăm unul la altul, ce, suntem oameni sălbatici? Așa suntem noi, dacă avem ceva de împărțit, ni le spunem în față, stăm la masă, acolo le așterni pe toate, prin vorbe liniștite. Trebuie să ne înțelegem, doar am scris împreună în cartea vieții”, a declarat Lupu Rednic, în exclusivitate pentru Ego.ro.

”Ne-am căsătorit de tineri, în 1992. Cum m-a cucerit? Pur și simplu. De atunci era glumeț. Nu exista să nu scoată o glumă din buzunar. În fiecare buzunar avea câte o glumă. Râdeam mult! Am glumit, dar am și muncit mult! Am plecat de jos, cu atâtea piedici! Cel care a avut încredere a fost Lupu. Nu eram bine din punct de vedere financiar, eram săraci, dar el a avut încredere și mai ales voință puternică. Eu eram un copil. Mă gândeam cum o să reușim noi să ieșim pe piață cu zongora și cetera, dar uite că muzica autentică are valoare. În primul rând, trebuie să te căsătorești din iubire și din respect. Avem nevoie ca oamenii să se tolereze, să treacă cu înțelepciune peste momentele dificile din viață. Este singura rețetă și nu e un secret! Pentru că este extraordinar să ai un om lângă tine”, spune Cornelia.

După căsătorie, ei și-au terminat studiile. Cornelia Rednic este licențiată în Psihologie și în Asistență Socială, iar Lupu Rednic este absolvent al Facultății de Management de la Universitatea de Vest din Timișoara. El are și un master în “Managementul instituțiilor de cultură”.

Le dorim şi noi multe felicitări cu prilejul aniversării Nunții de Perlă! Zile pline de noroc şi cu realizări. La mulți ani!