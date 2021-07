Retailerul a intrat în acest an pe segmentul magazinelor mici cu conceptul Cora Urban şi continuă expansiunea pe format.

Retailerul franco-belgian Cora a închis recent hipermarketul din Baia Mare, păstrând astfel zece unităţi pe format mare. Pentru reţea aceasta este a doua închidere de hipermarket în România după cea de la Arad din 2015.

„Pe segmentul hipermarketurilor am luat decizia dureroasă de a închide în luna mai magazinul Cora din Baia Mare. A fost o analiză profundă a performanţei şi pieţei locale şi am amânat exitul până în momentul în care nu am mai avut altă soluţie“, spun reprezentanţii companiei.

Cora şi-a schimbat strategia pentru piaţa din România, astfel că pariază pe magazine mici şi pe online şi nu pe dezvoltarea de noi hipermarketuri, formatul clasic cu care reţeaua a fost prezentă pe plan local timp de mai bine de 15 ani.

Lanţul a intrat în acest an pe formatul magazinelor mici, cu conceptul Cora Urban, sub care are două magazine.

„Cora Urban, care integrează trei funcţiuni într-unul singur – magazin de proximitate, magazin online – punct de ridicare şi optiune de comanda online cu livrare expres“, spun reprezentanţii Cora.

De altfel, oficialii retailerului spun că au în plan să continue extinderea reţelei Cora Urban în Bucureşti în 2021, iar de anul viitor intenţionează să meargă în provincie, în oraşele unde compania e deja prezentă.