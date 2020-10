Imagini revoltătoare surprinse pe străzile din Clujului. Un copil a fost fotografiat în timp ce stătea pe haion, în spațiul de sub luneta unei mașini aflate în mers.

Participantul la trafic care a surprins incidentul, declară că micuțul era să zboare de pe haion, în momentul în care șoferul a frânat brusc. Scenele teribile au avut loc în zona podului Traian din Cluj-Napoca, iar șoferul care a surprins incidentul, a postat imaginile pe un grup de Facebook, alături de un mesaj care exprimă șoc față de ceea ce a văzut.

„Cred că e prima dată când postez și nu îmi stă în fire, dar acest specimen trebuie făcut neapărat celebru!

PS: Să răspund tuturor celor care cred că e vreo glumă, copilul e cât se poate de real. Am fost în spatele mașinii de la semaforul de dinaintea podului de la Traian, loc în care copilul s-a urcat acolo, până la intersecția dintre Decebal și David Prodan, unde a făcut stânga. Pe strada Decebal, mașina a ajuns la aproximativ 70 km/oră, la intersecția cu Emil Petrovici a pus o frână destul de bruscă, iar la virajul stânga pe strada David Prodan era să zboare de acolo. Sincer, eu și toți din mașină am rămas fără cuvinte. Îmi pare rău că nu am filmat” este mesajul scris de șoferul clujean.