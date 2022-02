Joi, 10 februarie, în jurul orei 09.00, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier soldat cu o victimă.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de o femeie de 32 de ani din Poienile de Sub Munte, în timp ce se deplasa dinspre Poienile de Sub Munte înspre D.C. Horb, a surprins și accidentat un minor de 6 ani din comuna Gârbou.

Minorul se afla angajat în traversarea părţii carosabile, prin loc nepermis şi fără să se asigure.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporaă a minorului care a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Sighetu Marmației, în vederea acordării de îngrijiri medicale, rămânând internat sub supraveghere medicală.

Conducatoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetari cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196, alin. 2 si 3 din C.P.