Trimestre în loc de semestre, vacanţă intermediară în luna februarie şi început de an şcolar 2022-2023 pe 5 septembrie. Asta propune ministrul Educaţiei, pe lângă propunerea ca la final de octombrie să existe o vacanță de o săptămână pentru toți elevii, ciclul primar, gimnazial și liceal. În total, într-un an şcolar, am avea cinci vacanţe.

Sorin Cîmpeanu a declarat recent că propune ca vacanța din luna octombrie, care până acum era rezervată doar copiilor de grădiniță și elevilor din clasele pregătitoare – a IV-a, să fie extinsă pentru toți elevii. Ministrul mai vrea introducerea unei săptămâni Şcoala Altfel în februarie, începerea anului şcolar din toamnă pe 5 septembrie dar şi împărţirea pe trimestre în loc de semestre.

Una din propunerile Ministerului este de a avea o vacanţă de 17 zile în perioada sărbătorilor de iarnă. Această vacanţă ar separa primul trimestru de cel de-al doilea. De asemenea, vacanţa destinată sărbătorilor pascale ar putea să fie în perioada 7-18 aprilie şi ar separa trimestrul doi de trimestrul trei. Împărţirea pe trimestre ar putea să ajute şi la o mai bună organizare a materiei dar şi la o evaluare formativă şi sumativă mai coerentă. Cele trei trimestre sunt de fapt împărţite în unităţi de învăţare de 6-7-8 săptămâni care să alterneze cu perioade de odihnă. Acestea sunt recomandări din perspectiva pedagogiei moderne care subliniază necesitatea alternanţei între studiu şi odihnă. În acest sens, în luna octombrie, am propus ca vacanţa de o săptămână de la sfârşitul lunii să fie ce care separă primul trimestru de al doilea. Cea de-a doua vacanţă care ar putea să apară ar fi acea vacanţă din luna februarie. Am avea, practic, nu mai puţin de 5 vacanţe pe tot parcursul anului. În octombrie, în decembrie-ianuarie, în februarie, în aprilie şi cea de-a cincea, vacanţa de vară, care va avea 80 de zile.” a declarat ministrul Educaţiei, la Digi24.

În aceeaşi intervenţie televizată a vorbit şi Robert Avram, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor. „Noi mergem înainte cu propunerea pe care am înaintat-o în spaţiul public astăzi. Mai exact, luăm în calcul varianta trimestrelor, însă, indiferent de modul în care va fi divizată structura anului şcolar, solicităm Ministerului Educaţiei să revizuiască această împărţire pe trimestre astfel încât să fie simetrice, cu durată aproximativ egală.” a spus el.

Ministrul Cîmpeanu a venit cu clarificări suplimentare după ce reprezentantului elevilor a spus că-şi doreşte o echilibrare a perioadelor de învăţare alternate cu vacanţe: „Propunerea vine să rezolve exact ceea ce reclamă elevii pe bună dreptate – o echilibrare între cele trei porţiuni de studiu care să alterneze cu perioade de vacanţă. Faptul că avem în vedere introducerea, pe lângă vacanţă, a unei săptămâni Şcoala Altfel şi a unei Săptămâni Verzi vine, de asemenea, să îmbunătăţească ritmul de acumulare a cunoştinţelor şi competenţelor de către elevi.”