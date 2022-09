În seara de marţi, 6 septembrie, la ora 19.37, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Microraion Vest din oraș, a avut loc un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a unui minor.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, în timp ce o tânără de 21 de ani din Baia Sprie, a condus un autoturism dinspre strada Gutinului înspre strada Microraion Vest, a acroșat cu partea stânga față a autoturismului un minor de 6 ani din Oradea. Acesta se afla în traversarea părții carosabile în calitate de pieton.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a minorului care a fost preluat de către un echipaj S.M.U.R.D. sosit la fața locului și transportat la Spitalul Județean Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, unde, a rămas sub supraveghere medicală.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, totodată, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Aseară, 06 septembrie, la ora 20.50, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Republicii din Satu Nou de Jos.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un băimărean de 52 de ani nu a păstrat distanța față de un vehicul cu tracțiune animală care circula în fața sa, motiv pentru care a intrat în coliziune cu acesta.

Vehiculul cu tracțiune animală a fost condusă de un tânăr de 24 de ani din Cluj, iar ca pasageri se aflau o femeie de 38 de ani și un tânăr de 18 ani, ambii din Baia Mare.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului vehiculului și a pasagerei de 38 de ani, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei. Conducătorul atelajului a fost de asemenea testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.