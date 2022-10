Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au urmărit și blocat în trafic un maramureșean în timp ce încerca să scape cu o mașină încărcată cu 28 de baxuri cu țigări.

Șoferul, aflat, în plus, sub influența băuturilor alcoolice, este cercetat acum pentru contrabandă, fiind reținut pentru 24 de ore în arestul IPJ Maramureș.

*Ieri, 6 octombrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș și ai Sectorului PF Sighetu Marmației au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 16.30, politistii de frontieră au identificat în trafic pe DN 18, la intrarea în municipiul Sighetu Marmației, un autoturism înmatriculat în România despre care se dețineau date că este implicat în activitați de contrabandă.

Poliţiştii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control, însă șoferul le-a ignorat, demarând în trombă spre interiorul orașului, moment în care s-a pornit în urmărirea acestuia, totodată fiind anunțate și celelalte echipaje în vederea blocării posibilelor direcții de deplasare ale mijlocului de transport.

După aproximativ 2 km, observând că i-a fost blocat drumul de către alte echipaje ale Poliției de Frontieră, șoferul a oprit, a ieșit din mașină și a încercat să fugă, însă a fost reținut de colegii noștri. În interiorul mașinii, au fost observate mai multe colete care conțineau țigări.

Deoarece conducătorul auto mirosea a alcool, la fața locului a fost solicitat și un echipaj din cadrul Poliției Municipale Sighetu Marmației – Biroul Rutier. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a luat măsura conducerii șoferului, un tânăr în vârstă de 31 de ani, împreună cu mijlocul de transport încărcat cu țigări, la sediul instituției, unde, în urma inventarierii celor 28 de baxuri, s-a constatat că acestea conțin cantitatea de 13.993 pachete cu țigări, de diferite mărci, în valoare de aproximativ 164.000 lei (peste 33.000 de euro).

De asemenea, autoturismul marca Jeep Grand Cherokee, în valoare de 20.000 lei a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră, până la finalizarea cercetărilor.



În cursul zilei de astăzi, poliţiştii de frontieră au efectuat inclusiv o serie de activităţi procedurale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, în urma cărora, faţă de persoana în cauză s-a dispus ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în acest moment fiind în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Maramureș.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.

Pe timpul acțiunii, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au beneficiat de sprijinul lucrătorilor FRONTEX specializați pe linia combaterii infracționalității transfrontaliere aflaţi în misiune în ţara noastră în cadrul Operaţiuni Comune TERRA- 2022.