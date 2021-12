Consiliul local al rușinii!

Cum si-au dat mâna consilierii locali PNL, PMP și USR, aserviți politic, pentru interese meschine să își bată joc de un simbol al sportului maramureșean, Minaur Baia Mare?

Am asistat mirați la ultimele ședințe ale aleșilor locali municipali din Baia Mare. Sincer să fiu, am crezut în buna lor credință când si-au preluat mandatul. Încet, încet ne-am dat seama ca a fost un foc de paie si asta o putem observa indiferent de palierul in care au încercat sa își facă treaba pentru care au fost aleși.

Ultima repriza din acest teatru ieftin am văzut-o la momentul votării noilor membri ai Consiliului de Administrație al Clubului Minaur. De la început s-a observat că nu a contat nimic din ceea ce prin dosarul de candidatura s-a cerut celor care au dorit sa fie în acest for. Am observat doar oameni care prin activitatea lor au doar interese meschine sau oameni care încă sunt idealiști. Prin votul consilierilor PNL, PMP și USR, am asistat la încă o bătaie de joc față de unii oameni care au avut ceva de spus in sportul băimărean, un exemplu il reprezintă Petru Pop și Viman Vasile, care au fost căzuți de consilieri.

Cum se poate ca un personaj precum buna dimiNEATA care nici măcar nu este băimărean, parvenind dint-o localitate de lângă Baia Mare, să primească număr maxim de voturi?

Cum este posibil ca un astfel de personaj care s-a dorit primar USR la primăria Tăuți , un sportiv necunoscut, sa fie pus înaintea unor campioni ai Minaurului? Ori e prostie ori e interes! Un alt personaj, dorit de USR sa distrugă performanta la Minaur este Leontin Pop, președinte al unui club extrem de nociv pentru ceea ce înseamnă Minaur, vezi cu câtă ardoare s-a luptat in anii trecuții pentru poziții in sălile de sport in dauna celor de la Minaur, cum vor putea arata oare deciziile luate de acesta? Si va mai spunem doar ca a fost votat in unanimitate de către aleși locali. Ne întrebam cât de prosti pot fi consilierii locali să desemneze un ales local, președintele unui club adversar Minaurului în Consiliu de Admitanței? Oare asta înseamnă începutul sfârșitului din interior pentru Minaur? Un alt personaj interesant este omul deputatului PNL, Calin Bota, fost președinte al tinerelului liberal din Baia Mare. Pe numele lui de scena Bondinci. O săgeata despre care noi am scris ca a încasat prin firma soției peste 300.000 euro bani publici. Ce ar mai fi de spus?

Interesant e că la ședința despre care facem referire este si modul in care au votat si reprezentanții UDMR. Cercetând mai atent, observam ca unul dintre ei a trădat!

Nici unul dintre noi membrii din Consiliul de Administrație, nu are treaba cu fenomenul social numit fotbal, nu se poate intr-un club cu mai multe ramuri sportive ca cei care iau decizii să fie doar din handbal.

Așteptam cu nerăbdare sa vedem cum se va ocupa si cu cine locul rămas liber.

Lista rușinii o aveți atașat mai jos:

Gavra Bogdănel Viorel

Bărbuș Gheorghe

Bizău Simion

Buhan Horia Codrin

Crăciun Ovidiu Andrei

Crișan Romeo

Hodorogea Bogdan

Marincaș Ioana Mihaela

Pop Adrian Cornel

Pop Claudiu Vasile

Pop Leontin

Varga Cornel