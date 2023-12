Un concert extraordinar va avea loc începutul de an susținut de doi dintre cei mai străluciți muzicieni ai momentului – violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica.

Într-o seară de iarnă, sub bolțile sonore ale Bisericii „Sfânta Treime” din Baia Mare, vom avea parte de un recital extraordinar – ce va provoca un răsunet emoționant, cu ecouri ale bucuriei și speranței.

Cei doi artiști vor crea o simfonie de emoții și armonii, un dialog între vioară și pian, sub lumina Anului Nou. Fiecare notă va fi o fereastră deschisă către suflet, fiecare acord o declarație a perfecțiunii muzicale.

Evenimentul se va desfăşura vineri, 5 ianuarie 2024, începând cu ora 19.00, la Biserica romano-catolică “Sfânta Treime” din Baia Mare.