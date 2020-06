Comuna Sisesti a fost grav afectata de ploile torentiale care s-au produs in perioada 13-15.06.2020.

Au fost deteriorate aproximativ 10 km de drumuri comunale si strazi dintre care 2 km au fost distrusi in totalitate, devenind impracticabili.

De asemenea, au fost deteriorati 6 km de drumuri agricole, iar viiturile care s-au format pe cursurile de apa din Negreia, Danesti, Sisesti, Plopis si Surdesti au afectat 1.6 km de maluri, punand in pericol gospodariile din zona precum si infrastructura rutiera.

In perioada mai sus mentionata au fost avariate 4 locuinte si 7 anexe gospodaresti.

In cursul zile de ieri, in urma ploilor torentiale s-au format viituri pe cursurile de apa din Negreia, Danesti, Sisesti, Surdesti si Plopis producand pagube insemnate, fiind avariate in toata comuna circa 23 de locuinte si anexe gospodaresti (cele mai multe in localitatea Surdesti), un autoturism, mai multe solarii si terenuri agricole.

Primaria Comunei Sisesti va interveni la refacerea infrastructurii afectate de inundatii.

Avand in vedere efortul financiar mare, s-a solicitat sprijinul Guvernului Romaniei si Consiliului Judetean Maramures.

„In perioada urmatoare se vor lua masuri de amenajare (largire si construire ziduri de sprijin) pe anumite portiuni de pe Valea Racastii din localitatea Surdesti si Paraul Chechisel ce traverseaza localitatile Danesti si Sisesti. De asemenea, se vor lua masuri de a mari capacitatea unor podete care s-au dovedit a fi subdimensionate pentru asemenea situatii.

Va comunicam ca persoanele care au avut distrugeri la locuinte si bunuri vor fi despagubite de catre Primaria Comunei Sisesti, urmand sa solicitam sprijin in acest sens si de la autoritatiile centrale”, spune primarul comunei.