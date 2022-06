In Romania sant peste de 8000 de oameni columbofili, care practica sportul cu porumbei calatori. Este o minune al lui Dumnezeu, cum o fiinta de 500 de grame este capabila de a se intoarce de la sute de kilometri distanta luptand cu ulii, cu intemperii cu braconieri de porumbei.

Dar ce este columbofilia? Este, pe de o parte, o mare pasiune, iar, pe de alta parte, o adevarata stiinta. A fi cu adevarat columbofil inseamna a cunoaste aceste fiinte, comportamentul, nevoile si modul lor de viata. Sportul columbofil, aceasta arta a zborului, este un sport care, pe cat este de frumos si de captivant, pe atat este de complex. Pentru ca un porumbel sa poata zbura in concursuri, dar, si mai mult, pentru a obtine anumite performante, este nevioe de multa munca, rabdare, de mult timp petrecut in preajma acestuia, si nu in ultimul rand, de cunoastere. Acesti porumbei au nevoie de o atentie si de o ingrijire speciala, care trebuie sa li se acorde inca din prima zi de viata, daca nu chiar mai devreme. Si aceasta ingrijire se refera de la mediul in care traiesc, pana la alimentatie, reproductie, la antrenamente si la programul zilnic care trebuie sa fie riguros stabilit.

De-a lungul timpului, Asociaţia Columbofilă din Bihor, a cărei temelie a fost pusă după București şi Brașov – sub denumirea de Asociaţia Columna, în anii 1950, de către pasionaţii de atunci: Ádám László, Kiss Miklós, dr. Munteanu Mircea, Kertész Viktor, Szőke Elemér, Novák Zoltán, Szerző Zoltán, Teotu Mircea sau Magyari Ernő – a dat crescători de elită şi porumbei de excepţie. Ne aducem aminte cand întreaga ţară cunoştea linia de porumbei negri ai profesorului Coste Octavian din Oradea, auzise de pasărea lui Tunyogi Zoltan, care a zburat de la Liege (1.200 km), de rezultatele porumbeilor lui Pető János, care în anul 2005 au parcurs distanţa Barcelona – Oradea (1.697 km), sau cu ocazia Olimpiadei de la Londra, distanţa Londra – Oradea, aproape 1.700 km. Concursurile pe distanţe lungi (fond, maraton) reprezintă o adevărată pasiune; este cea mai frumoasă parte a sportului columbofil. Este ca si un om ar fi in stare sa alerge un marathon intr-un timp cat mai bun, in conditii care nu mai depinde de el, vant, caldura, ploaie. Si sa ne mai gandim, ca pe traeu porumbelul trebuie sa se fereasca de rapitori, nu are alimentatie pe traseu etc…

Azi, cu cluburi in Oradea, Alesd, Beius, Salonta si Marghita, Asociatia Judeteana Columbofila Bihor – membru in Federatia Nationala a Crescatorilor de Porumbei din Romania, avand presedinte pe bihoreanul Tunduc Marius – organizeaza in perioada 30 aprilie – 06 august 2022 concursuri de la Gyöngyös (Ungaria) 160 km fata de Oradea pana la Schwerin 995 km.

Concursurile se desfasoara pe categorii de distante (scurte, medii, fond, mare fond, maraton), pe varste , iar clasamentele se intocmesc in functie de viteza medie al porumbelului cu care ajunge acasa de la locul de lansare.

Din totalul pasarilor lansate la un zbor doar primii 20% intra in clasament si aduc puncte crescatorului sau porumbeilor. Pentru a clasa cat mai multi porumbei asociatiile judetene organizeaza concursuri impreuna, astfel la sfarsit de saptamana sant anuntati aproape 10.000 de porumbei apartinand 619 crescatori din judetele Arad, Bihor, Maramures, Caras Severin, Satu Mare, Timis si Salaj cu lansare din localitatea Dresda (770 km fata de Oradea).