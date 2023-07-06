COD ROȘU DE PLOI, VIJELII ȘI GRINDINĂ‼️
ORA 17:35 – 18:15 ⚡ VINE FURTUNA
–> AVERSE TORENȚIALE CARE VOR ACUMULA PESTE 40…50 L/MP, FRECVENTE DESCĂRCĂRI ELECTRICE, GRINDINĂ. ÎN ZONA AVERTIZATĂ S-AU ACUMULAT CANTITĂȚI DE PESTE 40 L/MP
JUDEȚUL MARAMUREŞ
— 5 localităţi
Desești, Giulești, Ocna Șugatag, Sighetu Marmației, Vadu Izei
ORA 17:20 – 18:30 ⚡
–> AVERSE TORENȚIALE CARE VOR ACUMULA PESTE 40…50 L/MP, FRECVENTE DESCĂRCĂRI ELECTRICE, VIJELIE PUTERNICĂ, CU RAFALE DE PESTE 70…90 KM/H, GRINDINĂ. ÎN ZONA AVERTIZATĂ S-AU ACUMULAT CANTITĂȚI DE PESTE 40 L/MP
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