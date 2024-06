„Nu am stabilit întâlnirea coaliției. Este evident că PNL vrea să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost o coaliție. Trebuie să facem o distincție clară între prim-ministru și președintele PSD.

Nu există doar două partide care sunt competitori politici în România. Eu am ieșit ca prim-ministru și am anunțat un calendar, astfel încât toate partidele să se organizeze în funcție de acest calendar.

Eu am propus 1 septembrie, domnul Ciucă 15 septembrie, ca tot dansul apoi a venit cu 29 septembrie, iar acum văd că vrea altă dată.”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu i-a transmis lui Nicolae Ciucă un mesaj dur și i-a arătat faptul că „onoarea nu este doar pe panouri”, cu referire la panourile cu Nicolae Ciucă promovat drept candidat la alegerile prezidențiale.

„Abordarea mea ca președinte PSD este clară: nu s-au ținut de cuvânt. Onoarea nu este doar pe panouri, trebuie să fie și în discuțiile din coaliție. Nu mai avem Miliție, avem Poliție – România s-a schimbat fundamental și noi, politicienii, trebuie să ne adaptăm.

Ca prim-ministru voi discuta cu toate partidele, dacă nu se ajunge la un consens, calendarul rămâne și asta vom face”, a declarat Marcel Ciolacu.

Grigore G. Ciascai